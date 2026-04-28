به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی در تشریح جزئیات جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز (سهشنبه ۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵) با حضور اعضای کمیسیون و همچنین معاون وزیر خارجه برگزار شد.
وی ادامه داد: در این جلسه، معاون وزیر امور خارجه گزارشی از فعالیتها و اقدامات دستگاه دیپلماسی در دو ماه اخیر، از آغاز جنگ تحمیلی ۴۰ روزه تا به امروز، به اعضای کمیسیون ارائه کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وی همچنین گزارشی از سفر اخیر وزیر خارجه، یعنی سفر دوم عراقچی به اسلامآباد و پاکستان ارائه داد و گفت که در ملاقاتهای عراقچی در پاکستان، هیچ ملاقات یا مذاکرهای با آمریکاییها نبوده و هیچ پیامی هم با آمریکاییها رد و بدل نشده است و اساسا آمریکاییها در آن محل حضور نداشتند.
رضایی بیان کرد: معاون وزیر امور خارجه اعلام کرد که در سفرهای خارجی اخیر وزیر امور خارجه کشورمان- پاکستان، عمان و روسیه- دستورالعملی برای مذاکرات هستهای وجود نداشت، بلکه موضوع سفرها و محور مذاکرات وزیر خارجه، روابط دوجانبه و تحولات منطقهای بوده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: معاون وزیر خارجه در ادامه تاکید کرد که ایران آغازگر جنگ نبوده، ولی آماده دفاع تمامعیار از کشور است و خیابان، میدان و دیپلماسی در اوج هماهنگی و آمادگی قرار دارند. در این راستا، اشاره شد که نباید به جنگ روانی دشمن توجه کرد.
وی بیان کرد: معاون وزیر خارجه تصریح کرد که وزارت امور خارجه مجری سیاستها و تصمیمات بالادستی بوده و خود را سرباز رهبری و خادم مردم ایران میداند.
رضایی اظهار کرد: در ادامه، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیدگاههای خود را بیان کردند. همه اعضای کمیسیون بر لزوم و اهمیت تبعیت کامل از فرامین و دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مسائل داخلی و خارجی تأکید کردند و بر پشتیبانی خودشان از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند. همچنین بر حمایت کامل از نیروهای مسلح و تأمین همه نیازمندیهای آنها تأکید کردند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در این جلسه همچنین تأکید شد که نیروهای مسلح در اوج آمادگی قرار دارند و به هر تجاوزی در بالاترین سطح پاسخ خواهند داد.
وی توضیح داد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز چند نکته مهم در این جلسه مطرح کرد؛ از جمله تأکید بر لزوم ولایتمداری مسئولین و اینکه تدابیر رهبر معظم انقلاب فصلالخطاب همه مسئولان است. وی همچنین بر حفظ شأن رئیس مجلس تأکید کرد و گفت که تضعیف مجلس خطاست و نباید اجازه داد که مجلس تضعیف شود.
رضایی تصریح کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از هراسافکنی عدهای در داخل کشور، به ویژه در زمینه نبرد با دشمن، انتقاد کرده و گفت که طرح اقدام راهبردی برای مدیریت تنگه هرمز، طرح مقابله با نفوذ دشمنان، طرح اقدام متقابل و همچنین طرح خروج از انپیتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی و آماده شده است.
وی خاطرنشان کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز بر حمایت از نیروهای مسلح به عنوان رکن اصلی کشور تأکید کرد.
نظر شما