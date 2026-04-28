۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷

عراقچی در سفرهای خارجی اخیر دستورالعملی برای مذاکرات هسته‌ای نداشت

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: طبق گفته معاون وزیر خارجه، در سفرهای خارجی اخیر وزیر خارجه کشورمان، دستورالعملی برای مذاکرات هسته‌ای وجود نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی در تشریح جزئیات جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵) با حضور اعضای کمیسیون و همچنین معاون وزیر خارجه برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه، معاون وزیر امور خارجه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه دیپلماسی در دو ماه اخیر، از آغاز جنگ تحمیلی ۴۰ روزه تا به امروز، به اعضای کمیسیون ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وی همچنین گزارشی از سفر اخیر وزیر خارجه، یعنی سفر دوم عراقچی به اسلام‌آباد و پاکستان ارائه داد و گفت که در ملاقات‌های عراقچی در پاکستان، هیچ ملاقات یا مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها نبوده و هیچ پیامی هم با آمریکایی‌ها رد و بدل نشده است و اساسا آمریکایی‌ها در آن محل حضور نداشتند.

رضایی بیان کرد: معاون وزیر امور خارجه اعلام کرد که در سفرهای خارجی اخیر وزیر امور خارجه کشورمان- پاکستان، عمان و روسیه- دستورالعملی برای مذاکرات هسته‌ای وجود نداشت، بلکه موضوع سفرها و محور مذاکرات وزیر خارجه، روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای بوده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: معاون وزیر خارجه در ادامه تاکید کرد که ایران آغازگر جنگ نبوده، ولی آماده دفاع تمام‌عیار از کشور است و خیابان، میدان و دیپلماسی در اوج هماهنگی و آمادگی قرار دارند. در این راستا، اشاره شد که نباید به جنگ روانی دشمن توجه کرد.

وی بیان کرد: معاون وزیر خارجه تصریح کرد که وزارت امور خارجه مجری سیاست‌ها و تصمیمات بالادستی بوده و خود را سرباز رهبری و خادم مردم ایران می‌داند.

رضایی اظهار کرد: در ادامه، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیدگاه‌های خود را بیان کردند. همه اعضای کمیسیون بر لزوم و اهمیت تبعیت کامل از فرامین و دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مسائل داخلی و خارجی تأکید کردند و بر پشتیبانی خودشان از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند. همچنین بر حمایت کامل از نیروهای مسلح و تأمین همه نیازمندی‌های آن‌ها تأکید کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در این جلسه همچنین تأکید شد که نیروهای مسلح در اوج آمادگی قرار دارند و به هر تجاوزی در بالاترین سطح پاسخ خواهند داد.

وی توضیح داد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز چند نکته مهم در این جلسه مطرح کرد؛ از جمله تأکید بر لزوم ولایت‌مداری مسئولین و اینکه تدابیر رهبر معظم انقلاب فصل‌الخطاب همه مسئولان است. وی همچنین بر حفظ شأن رئیس مجلس تأکید کرد و گفت که تضعیف مجلس خطاست و نباید اجازه داد که مجلس تضعیف شود.

رضایی تصریح کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از هراس‌افکنی عده‌ای در داخل کشور، به ویژه در زمینه نبرد با دشمن، انتقاد کرده و گفت که طرح‌ اقدام راهبردی برای مدیریت تنگه هرمز، طرح مقابله با نفوذ دشمنان، طرح اقدام متقابل و همچنین طرح خروج از ان‌پی‌تی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی و آماده شده است.

وی خاطرنشان کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز بر حمایت از نیروهای مسلح به عنوان رکن اصلی کشور تأکید کرد.

زهرا علیدادی

