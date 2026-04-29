امام رضا(ع) الگویی از دین اجتماعی ارائه داده است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یازدهم ذی القعده سالروز میلاد با سعادت حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) است. بر همین اساس با حجت الاسلام علی حسنلو استاد حوزه علمیه به گفتگو پرداختیم که حاصل آن در ادامه تقدیم می شود.

*حضور امام رضا(ع) در شکل‌گیری هویت فرهنگ ایران معاصر چه نقشی داشت؟

امام رضا(ع) نه‌تنها یکی از پیشوایان بزرگ اسلامی است، بلکه در بافت فرهنگی ایران نقشی محوری ایفا کرده است. مهاجرت آن حضرت به خراسان، در واقع پیوندی ژرف میان تشیع و تمدن ایرانی برقرار کرد؛ پیوندی که امروزه در لایه‌های زبان، ادبیات و آیین‌های اجتماعی ما ریشه‌دار است.

پرچم رضوی، از قرن‌ها پیش تاکنون، نماد وحدت ملی و دینی بوده است. میلیون‌ها نفر از اقوام مختلف، با زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون، زیر سایه‌ی «یا علی بن موسی‌الرضا» به معنای واقعیِ کلمه، یکی می‌شوند. این هویت جمعی، نقشی ماندگار در تشکیل وجدان فرهنگی ایرانیان داشته است.

امام رضا(ع) چهره‌ای است که در خاطره جمعی مردم، بیش از هر چیز با رحمت و گشایش پیوند خورده است؛ این نگاه رحمانی، بخشی از شخصیت فرهنگی مردم ایران را شکل داده است. از همین روست که از لالایی کودک تا شعر شاعران بزرگ، نام او حضوری زنده دارد.

زیارت مشهد، خود پدیده‌ای فرهنگی است؛ میلیون‌ها زائر در هر سال، با رفتار و تعامل اجتماعی‌شان، در شکل‌گیری نوعی “فرهنگ اخلاقی عمومی” سهیم‌اند. احترام، ادب و بخشندگی در مسیر زیارت امام رضا(ع)، ارزش‌هایی‌اند که به سراسر کشور منتقل می‌شوند.

به‌طور خلاصه، امام رضا(ع) برای ایران امروز، تنها یک نماد مذهبی نیست؛ او شالوده‌ی هویتی است که دین، اخلاق، ملیت و انسانیت را در هم آمیخته است و به همین دلیل، حضورش در فرهنگ معاصر همچنان زنده و پویاست.

*چرا مشهد مقدس فراتر از یک شهر مذهبی، به پایتخت معنوی ایران تبدیل شده است؟

عامل نخست، حضور بارگاه امام رضا(ع) است؛ نه صرفاً به عنوان مکان زیارت، بلکه به عنوان مرکز تولید معنویت جمعی. در مشهد، مفاهیم “امید”، “آرامش”، و “بازگشت به خود” در ذهن میلیون‌ها زائر بازتولید می‌شود.

دومین مؤلفه، پیوند دیرینه‌ی این شهر با خدمات اجتماعی و فرهنگی است؛ آستان قدس رضوی قرن‌هاست در آموزش، وقف، درمان و خدمت به محرومان پیشگام است. این کارکرد اجتماعی، مشهد را از صرف یک فضای عبادی به نهادی تمدنی تبدیل کرده است.

سوم، حضور امام رضا(ع) باعث شده مشهد به نماد امنیت دینی در ذهن ایرانیان بدل شود؛ حتی مردمی که اعتقادات متفاوت دارند، بارگاه را پناهگاه خود می‌دانند. این سطح از اعتماد عمومی، در جای دیگری کمتر دیده می‌شود.

مشهد، ترکیبی از ایمان و مدیریت فرهنگی است. برگزاری برنامه‌های علمی، هنری و فرهنگی پیرامون سیره رضوی، روح شهر را زنده نگه داشته است. این پالایش فرهنگی، باعث می‌شود نسل جدید، معنویت را همراه با نشاط اجتماعی تجربه کند.

در نهایت، معنویت مشهد نه در دیوارهای حرم، بلکه در روابط انسانی جاری است؛ از خادمی که لبخند می‌زند تا زائری که نذری ساده می‌دهد. این رفتارهاست که مشهد را به “پایتخت دل‌ها” بدل کرده است.

*در شرایط امروز، جامعه چه نیازی به بازخوانی سیره امام رضا(ع) دارد؟

جهان امروز دچار بحران معناست؛ سرعت، مصرف‌گرایی و تنهایی، روح انسان مدرن را خسته کرده است. سیره امام رضا(ع) با تکیه بر منطق، محبت و تعادل، نسخه‌ای برای درمان این خستگی روحی است.

جامعه‌ی امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز دارد بداند دین می‌تواند عقلانی و گفتگوپذیر باشد. امام رضا(ع) در مناظراتش نشان داد که ایمان واقعی از عقل می‌گذرد، نه از تعصب.

بازخوانی سیره رضوی به ما یادآور می‌شود که ایمان فقط عبادت نیست؛ اخلاق، علم، و احترام به دیگران نیز جزئی از دینداری‌اند. این نگاه می‌تواند اخلاق اجتماعی را ترمیم کند.در دوره‌ای که استرس‌های اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته، سیره رضوی با تأکید بر آرامش درونی و خدمت به دیگران، مسیر جدیدی برای سلامت روان جمعی پیشنهاد می‌کند. امام رضا(ع) الگویی از “دین اجتماعی” ارائه داده است؛ دینی که درون خانواده، محل کار و جامعه حضور دارد. بازخوانی این الگو برای آینده جامعه ایران حیاتی است.

*مناظرات امام رضا(ع) چه ارتباطی با گفت‌وگوهای اجتماعی امروز دارند؟

امام رضا(ع) در زمانه‌ای می‌زیست که تضاد فکری میان ادیان و نحله‌ها بسیار بود؛ او در چنین فضایی از در مناظره و گفت‌وگوی عقلانی وارد شد. این نشان می‌دهد ایمان، با خرد ناسازگار نیست.

امروزه نیز جامعه ما با انبوهی از دیدگاه‌های متضاد روبه‌روست؛ فضای مجازی و رسانه‌ها موجب تکثر بی‌سابقه‌ی اندیشه‌ها شده‌اند. در چنین شرایطی، الگوی مناظره‌ی محترمانه امام رضا(ع) بهترین الگو برای مدیریت تضاد فکری است.ویژگی بارز مناظرات رضوی، شنیدن دقیق، پاسخ سنجیده و پرهیز از تحقیر طرف مقابل بود. اگر این روش در گفت‌وگوهای اجتماعی و سیاسی ما به‌کار گرفته شود، بسیاری از سوءتفاهم‌ها از بین می‌رود.