به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه شامگاه سه‌شنبه در اجتماع مردمی سنندج با تبریک میلاد امام رضا(ع)، بر نقش باورهای دینی در استقامت ملت ایران تأکید کرد و این عامل را پشتوانه اصلی اقتدار کشور دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ترسیم مسیر طی‌شده در حوزه دفاعی کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی از دوره‌ای که با محدودیت‌های جدی تجهیزاتی مواجه بود، عبور کرده و اکنون به سطحی از توانمندی در حوزه‌های موشکی و پهپادی رسیده که بیانگر اتکا به ظرفیت‌های داخلی است.

حجت‌الاسلام آزادی‌خواه با طرح این موضوع که پیروزی در گرو حرکت در مسیر الهی است، افزود: وعده نصرت الهی قطعی است و هرجا ملت‌ها بر این مسیر پایبند باشند، نتیجه آن پیشرفت و غلبه خواهد بود.

وحدت ملی مهمترین سرمایه کشور

وی سپس با اشاره به اهمیت انسجام داخلی، وحدت ملی را مهم‌ترین سرمایه کشور عنوان کرد و گفت: استمرار این همدلی، زمینه‌ساز تداوم مسیر دفاع از ارزش‌ها و حمایت از مظلومان خواهد بود.

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به تحولات بین‌المللی پرداخت و اظهار کرد: نشانه‌های افول جایگاه آمریکا در منطقه آشکار شده و فاصله گرفتن برخی کشورها از این رویکردها، بیانگر تغییر در معادلات جهانی است.

وی همچنین با تبیین جایگاه رهبری در ساختار تصمیم‌گیری کشور بیان کرد: سیاست‌گذاری‌های کلان به‌ویژه در حوزه‌های راهبردی، تحت هدایت مقام معظم رهبری انجام می‌شود و این انسجام در تصمیم‌گیری، عامل ثبات کشور است.

حجت‌الاسلام آزادی‌خواه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به خدمات نیروهای امدادی و اجرایی، از تلاش‌های آنان در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد و گفت: این اقدامات جلوه‌ای از همبستگی و مسئولیت‌پذیری در جامعه است.

وی در پایان تأکید کرد: مسیر پیشرفت کشور با اتکا به ایمان، وحدت و تبعیت از رهبری ادامه خواهد یافت و دشمنان در تحقق اهداف خود ناکام خواهند ماند.