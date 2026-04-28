۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۵۹

آزادی‌خواه: فاصله‌گیری کشورها از آمریکا آغاز شده است

سنندج - مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات منطقه‌ای گفت: هیمنه آمریکا در منطقه فرو ریخته و همراهی با سیاست‌های آن کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه شامگاه سه‌شنبه در اجتماع مردمی سنندج با تبریک میلاد امام رضا(ع)، بر نقش باورهای دینی در استقامت ملت ایران تأکید کرد و این عامل را پشتوانه اصلی اقتدار کشور دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ترسیم مسیر طی‌شده در حوزه دفاعی کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی از دوره‌ای که با محدودیت‌های جدی تجهیزاتی مواجه بود، عبور کرده و اکنون به سطحی از توانمندی در حوزه‌های موشکی و پهپادی رسیده که بیانگر اتکا به ظرفیت‌های داخلی است.

حجت‌الاسلام آزادی‌خواه با طرح این موضوع که پیروزی در گرو حرکت در مسیر الهی است، افزود: وعده نصرت الهی قطعی است و هرجا ملت‌ها بر این مسیر پایبند باشند، نتیجه آن پیشرفت و غلبه خواهد بود.

وحدت ملی مهمترین سرمایه کشور

وی سپس با اشاره به اهمیت انسجام داخلی، وحدت ملی را مهم‌ترین سرمایه کشور عنوان کرد و گفت: استمرار این همدلی، زمینه‌ساز تداوم مسیر دفاع از ارزش‌ها و حمایت از مظلومان خواهد بود.

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به تحولات بین‌المللی پرداخت و اظهار کرد: نشانه‌های افول جایگاه آمریکا در منطقه آشکار شده و فاصله گرفتن برخی کشورها از این رویکردها، بیانگر تغییر در معادلات جهانی است.

وی همچنین با تبیین جایگاه رهبری در ساختار تصمیم‌گیری کشور بیان کرد: سیاست‌گذاری‌های کلان به‌ویژه در حوزه‌های راهبردی، تحت هدایت مقام معظم رهبری انجام می‌شود و این انسجام در تصمیم‌گیری، عامل ثبات کشور است.

حجت‌الاسلام آزادی‌خواه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به خدمات نیروهای امدادی و اجرایی، از تلاش‌های آنان در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد و گفت: این اقدامات جلوه‌ای از همبستگی و مسئولیت‌پذیری در جامعه است.

وی در پایان تأکید کرد: مسیر پیشرفت کشور با اتکا به ایمان، وحدت و تبعیت از رهبری ادامه خواهد یافت و دشمنان در تحقق اهداف خود ناکام خواهند ماند.

