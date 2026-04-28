۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶

توفان با سرعت ۱۳۲ کیلومتر بر ساعت اردکان یزد را درنوردید

یزد - کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی یزد گفت: تندبادی با سرعت ۱۳۲ کیلومتر بر ساعت، منطقه احمدآباد شهرستان اردکان را در نوردید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس میرحسینی با بیان اینکه در ۴۸ ساعت گذشته تندبادی با سرعت ۱۳۲ کیلومتر بر ساعت، منطقه احمدآباد شهرستان اردکان را در نوردیده است اظهار کرد: تندباد در منشاد با سرعت ۱۰۹، کرخنگان با ۱۰۲ ، چاهک با ۸۱، گاریز با ۸۰ و چاه افضل با ۷۷ کیلومتر بر ساعت گزارش شد.

وی اظهار کرد: از امروز تا پنج‌شنبه آسمان استان غبارآلود و در ساعات بعدازظهر و شب، وزش باد به‌نسبت شدید تا شدید بعضا با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس پیش بینی هواشناس یزد بیان کرد: برای سه‌شنبه و پنج‌شنبه در ساعات بعدازظهر و شب، رگبار پراکنده باران با احتمال رعدوبرق دور از انتظار نیست.

