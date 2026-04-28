به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی به کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مهلت داد تا ابتدای ژوئیه آتی طرح مشخصی در خصوص تحقیقات مربوط به شکست صورت گرفته مقابل عملیات طوفان الاقصی ارائه دهد.

بر اساس این گزارش، قضات دادگاه مذکور از تأخیرهای پی در پی کابینه نتانیاهو در خصوص انجام تحقیقات جدی بعد از گذشت 2 سال و نیم از عملیات طوفان الاقصی به شدت انتقاد و اعلام کردند این اوضاع غیر قابل قبول است.

پیشتر نیز جلسه برگزار شده میان قضات مذکور و نماینده کابینه نتانیاهو شاهد درگیری های لفظی شدیدی بود. کابینه نتانیاهو تلاش دارد با مطرح کردن بهانه های مختلف از جمله درگیری در جبهه های میدانی، بر شکست امنیتی خود در جریان عملیات طوفان الاقصی سرپوش بگذارد.