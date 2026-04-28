آخرین وضعیت خسارات طوفان در کارون؛ برق ۴۱ روستا وصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز سه‌شنبه در حاشیه بازدید از خسارت‌های طوفان در شهرستان کارون گفت: بر اثر شدت باران و توفانی که در شب گذشته اتفاق افتاد، در بخش مرکزی و سویسه شهرستان کارون، ۱۵۴ پایه برق فرو ریخت و برق حدود ۵۰ روستا قطع شد که بلافاصله عوامل مربوطه وارد کار شده‌اند.

وی با اشاره به روند سریع بازگشت برق به روستاهای آسیب‌دیده افزود: از این ۵۰ روستا، در حال حاضر برق ۴۱ روستا برقرار شده است و در تلاش هستیم که ان‌شاءالله پایه‌های برق سریعاً جایگزین و برق تمام روستاها به صورت کامل تأمین شود.

استاندار خوزستان در خصوص موانع موجود اظهار کرد: به دلیل مرطوب بودن زمین، ماشین‌آلات و تجهیزات برای نصب پایه‌های برق با مشکل مواجه هستند و احتمالاً نیاز است ۲۴ ساعت زمان بدهیم تا زمین خشک شود و سپس تجهیزات را ایجاد و پایه‌ها را نصب کنیم.

موالی‌زاده با اشاره به خسارات وارده به واحدهای مسکونی تصریح کرد: بیش از ۵۰ واحد مسکونی داریم که بخشی از آنها تخریب شده و علت آن افتادن پایه‌های برق روی دیوار خانه‌ها بوده است.

وی با اعلام آغاز فرآیند بازسازی بیان کرد: مسئولان بنیاد مسکن در صدد هستند که هرچه سریع‌تر بازسازی لازم را انجام دهند و از امروز انشاءالله بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده آغاز خواهد شد.

استاندار خوزستان در خصوص قطعی آب در برخی مناطق گفت: مشکل قطع برق باعث شد در برخی مناطق از جمله کوت امیر شاهد قطعی آب باشیم و امروز ان‌شاءالله با همت عوامل مربوطه، آب منطقه کوت امیر نیز وصل خواهد شد.

موالی‌زاده با اشاره به شدت بالای طوفان خاطرنشان کرد: این توفان در منطقه وسیعی با سرعت تقریباً ۱۰۰ کیلومتر در ساعت وزیده است اما خوشبختانه از همان ساعات اولیه همه عوامل مدیریت بحران استانداری، فرمانداری کارون و مدیریت توزیع برق اهواز وارد کار شده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: مدیریت بحران استان در حال ارزیابی و جمع‌بندی همه خسارات است تا برآورد دقیقی از حجم خسارات انجام شود و بتوانیم سریعاً موارد را به واحدهای مربوطه در تهران منعکس کنیم و خسارات لازم جبران شود.