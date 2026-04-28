به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عصر امروز سهشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در اطلاعیهای اعلام کرد: قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیهالسلام نیروی زمینی سپاه در تاریخ هفتم اردیبهشت ۱۴۰۵ در رصد اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج)، چهار نفر از عوامل مزدور و خود فروخته گروهکهای تروریستی تجزیهطلب که قصد اقدامات تروریستی داشتند را در استان کردستان شناسایی و در عملیاتی دستگیر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: در این عملیات، اقلام ضد امنیتی همچون اسلحه کلاشینکف، کلت کمری، مهمات، نارنجک جنگی، مدارک هویتی جعلی و تجهیزات ماهوارهای استارلینک کشف و ضبط شد.
این اطلاعیه میافزاید: قرارگاه حمزه سید الشهدا به عوامل خود فروخته تروریستی اخطار میکند که تحرکات نیروهای تروریستی را تحت رصد کامل اطلاعاتی دارد و در صورت هر گونه اقدام علیه امنیت منطقه شمال غرب، بدون اغماض پاسخ قاطع و پشیمانکننده خواهد داد.
سپاه در اطلاعیهای از دستگیری چهار نفر از اعضای گروهکهای تجزیهطلب به همراه تعدادی اسلحه کلاشینکف، کلت کمری، نارنجک جنگی و تجهیزات ماهوارهای استارلینک در استان کردستان خبر داد.
نظر شما