حسین وفایی در راند اول نبرد با حریف چینی به تساوی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وفایی، ملی‌پوش پرافتخار اسنوکر ایران که پیش‌تر با پیروزی مقابل جاد ترامپ به جمع هشت نفر برتر مسابقات قهرمانی جهان راه یافته بود، این‌بار در نخستین بخش دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی برابر وو یی ژه از چین به تساوی ۴ بر ۴ رسید تا سرنوشت این جدال نفس‌گیر در دو بخش باقیمانده مشخص شود.

حسین وفایی همچنان به درخشش تاریخی خود در رقابت‌های قهرمانی جهان 2026 ادامه می‌دهد. او پیش‌تر موفق شده بود در دیداری تماشایی و نفس‌گیر با نتیجه ۱۳ بر ۱۲ جاد ترامپ، مرد شماره یک جهان و قهرمان اسنوکر انگلستان را شکست دهد و به جمع هشت بازیکن برتر جهان راه پیدا کند.

در بخش نخست دیدار وفایی و وو یی ژه، دو بازیکن رقابتی بسیار نزدیک و نفس‌گیر را رقم زدند که در پایان با تساوی ۴ بر ۴ به پایان رسید. دو بخش دیگر این دیدار قرار است چهارشنبه ساعت‌های ۱۷ و ۲۱:۳۰ برگزار شود تا برنده نهایی مشخص گردد.

حسین وفایی اکنون به‌عنوان افتخار ایران و قاره آسیا، یکی از مدعیان جدی صعود به نیمه‌نهایی و حتی فتح جام اسنوکر قهرمانی جهان محسوب می‌شود.