به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه بوشهر، به اطلاع شهروندان گرامی شهر بوشهر و حومه رسانده می شود، به منظور خنثیسازی و انفجار کنترلشده بمبهای عملنکرده از حملات اخیر، یگان کشف و خنثیسازی سپاه امام صادق (ع) در بازه زمانی روزهای ۹ و ۱۰ اردیبهشت ماه، عملیاتی را در مسیر محدوده چغادک تا مرکز شهر بوشهر انجام خواهد داد.
به دلیل این عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در ساعات مشخصی وجود دارد.
لذا خواهشمند است از بروز هرگونه نگرانی خودداری نموده، آرامش خود را حفظ کرده و به شایعات منتشر شده توجه نکنید.
