به گزارش خبرگزاری مهر، صالحی‌امیری میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پیامی درگذشت استاد عبدالحمید نقره‌کار، نظریه‌پرداز برجسته معماری ایرانی اسلامی را تسلیت گفت و تاکید کرد: فقدان این اندیشمند فرهیخته، خلأ جدی در حوزه تبیین مبانی نظری و هویتی معماری کشور برجای خواهد گذاشت.

در متن پیام سیدرضا صالحی‌امیری آمده است:

«درگذشت استاد فرهیخته و نظریه‌پرداز نامدار معماری ایرانی ـ اسلامی، زنده‌یاد عبدالحمید نقره‌کار، ضایعه‌ای سنگین برای جامعه علمی، فرهنگی و حرفه‌ای کشور است؛ شخصیتی که با بیش از چهار دهه فعالیت مستمر علمی و آموزشی، نقش‌آفرینی مؤثری در ارتقاء گفتمان معماری مبتنی بر حکمت، معنا و هویت ایفا کرد و با تربیت نسل‌های متعدد از دانشجویان، بنیان‌های فکری این حوزه را تعمیق بخشید.

در ادامه این پیام تاکید شده است: آثار ماندگار آن استاد گران‌سنگ در عرصه معماری و شهرسازی، از توسعه اماکن متبرکه و فضاهای دینی تا مشارکت در پروژه‌های ملی و بین‌المللی، تجلی عینی پیوند میان دانش تخصصی، ایمان و هویت ایرانی ـ اسلامی است. همچنین، تالیفات گسترده و کرسی‌های نظریه‌پردازی ایشان سهمی تعیین‌کننده در بازتعریف جایگاه معماری اسلامی در سپهر علوم انسانی و بازخوانی مؤلفه‌های بومی در طراحی شهری و معماری معاصر داشته است.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان این پیام، ضمن ابراز همدردی با جامعه دانشگاهی، اهالی فرهنگ و هنر، شاگردان و خانواده آن مرحوم، برای ایشان رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرده و تصریح کرده است: بی‌تردید، نام و اندیشه استاد نقره‌کار به‌عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار در تبیین معماری هویت‌محور، در حافظه علمی و فرهنگی ایران ماندگار خواهد بود.»