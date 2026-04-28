نواف سلام: حمله اسرائیل به نیروهای دفاع مدنی، جنایت جنگی جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «نواف سلام» نخستوزیر لبنان گفت: هدف قرار دادن نیروهای دفاع مدنی حین انجام وظیفه، جنایت جنگی جدیدی است که اسرائیل مرتکب آن شده است.
وی افزود: ما به تلاشها برای وادار کردن اسرائیل به توقف نقض مداوم توافق آتشبس ادامه خواهیم داد.
پیش از این «جوزف عون» رئیسجمهور لبنان حمله به نیروهای دفاع مدنی را محکوم و تاکید کرد که اسرائیل به نقض قوانین و معاهدات بینالمللی ادامه میدهد.
رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتشبس در لبنان، شهرک «مجدل زون» در جنوب این کشور را هدف قرار داد که در پی آن 3 تن از نیروهای دفاع مدنی و 2 نیروی ارتش به شهادت رسیدند.
