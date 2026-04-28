۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۵۲

نواف سلام: حمله اسرائیل به نیروهای دفاع مدنی، جنایت جنگی جدید است

نخست‌وزیر لبنان حمله رژیم صهیونیستی به نیروهای دفاع مدنی را جنایت جنگی جدید توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان گفت: هدف قرار دادن نیروهای دفاع مدنی حین انجام وظیفه، جنایت جنگی جدیدی است که اسرائیل مرتکب آن شده است.

وی افزود: ما به تلاش‌ها برای وادار کردن اسرائیل به توقف نقض مداوم توافق آتش‌بس ادامه خواهیم داد.

پیش از این «جوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان حمله به نیروهای دفاع مدنی را محکوم و تاکید کرد که اسرائیل به نقض قوانین و معاهدات بین‌المللی ادامه می‌دهد.

رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس در لبنان، شهرک «مجدل زون» در جنوب این کشور را هدف قرار داد که در پی آن 3 تن از نیروهای دفاع مدنی و 2 نیروی ارتش به شهادت رسیدند.

