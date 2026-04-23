به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان با ابراز تاسف از شهادت آمال خلیل خبرنگار لبنانی و زخمی شدن یک خبرنگار دیگر در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، هدف از این جنایت را سرپوش گذاشتن اسرائیل بر جنایات خود اعلام کرد.

عون گفت: هدف قرار دادن عمدی و مستقیم اصحاب رسانه، تلاشی از سوی اسرائیل برای سرپوش گذاشتن بر جنایاتش برضد لبنان است.

وی تاکید کرد: این اقدامات، جنایت ضدبشری محسوب می‌شود که در قوانین و عرف بین‌المللی برای آن مجازات تعیین شده است و مداخله جامعه بین‌المللی برای متوقف کردن آن را ایجاب می‌کند.

عون شهادت آمال خلیل خبرنگار لبنانی در شهرک الطیری را به خانواده او و کارکنان روزنامه الاخبار تسلیت گفت و برای زینب فرج دیگر خبرنگار همراه او که مجروح شده است شفای عاجل آرزو کرد.

حزب الله لبنان: صدای حقیقت خاموش نخواهد شد

حزب الله لبنان بیانیه ای درباره ترور آمال خلیل خبرنگار زن لبنانی صادر کرد که به دست ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

در این بیانیه آمده است: حزب‌الله به شدت جنایت خائنانه و وحشیانه‌ای را که بار دیگر دشمن صهیونیستی علیه رسانه‌های آزاد ملی مرتکب شد و آمال خلیل خبرنگار الاخبار را هدف قرار داد، محکوم می‌کند. آمال خلیل، خبرنگار میدانی شجاعی که پایداری و مقاومت او را خاک جنوب، سرزمینی غرق در فداکاری‌ها و مشارکت‌های مردمش، شاهد بود، به جمع خبرنگاران قهرمان شهید پیوسته است. او در حین انجام وظیفه خبرنگاری خود در انتقال حقیقت و افشای جنایات دشمن صهیونیستی به شهادت رسید.

حزب الله بیان کرد: این هدف قرار دادن آمال خلیل، صدای پر جنب و جوش جنوب، به همراه زخمی کردن همکارش زینب فرج، و جلوگیری از رسیدن امدادگران به آنها پس از پناه بردن به داخل خانه - قبل از اینکه دشمن مستقیماً او را هدف قرار دهد - یک جنایت تمام عیار و فجیع است.

در این بیانیه آمده است: این امر، نفرت عمیقی را که این رژیم صهیونیستی نسبت به هر میهن‌پرست واقعی لبنانی، صرف نظر از جایگاه یا نقش آنها، در دل دارد، برجسته می‌کند. این امر همچنین تلاش‌های ناامیدانه و بیهوده برای خاموش کردن صدای آزاد و شکستن اراده رسانه‌های مقاومت ملی را که جنایات آن را نشان می دهد و چهره وحشیانه و جنایتکارانه آن را نمایان می سازد.

حزب الله بیان کرد: در حالی که در سوگ از دست دادن همکار شهیدمان آمال خلیل سوگواری می‌کنیم، مراتب تسلیت عمیق خود را به خانواده روزنامه الاخبار - مدیریت، همکاران و کارکنان آن - جامعه رسانه‌ای لبنان، خانواده او و همه دوستان و عزیزانش ابراز می‌کنیم. از خداوند متعال برای روزنامه‌نگار مجروح، زینب فرج، شفای عاجل مسئلت داریم. ما تأکید می‌کنیم که مسیر رسانه‌های ملی آزاد، قوی‌تر و مقاوم‌تر از همیشه ادامه خواهد یافت و نه تروریسم دشمن و نه موشک‌های آن، موفق به خاموش کردن این صدا که از حقیقت و آزادی سخن می‌گوید، نخواهند شد.

نواف سلام: هدف قرار دادن اصحاب رسانه هدفمند است

همچنین نواف سلام نخست وزیر لبنان هدف قرار دادن خبرنگاران را جنایت جنگی توصیف و آن را محکوم کرد.

نواف سلام با اشاره به این که هدف قرار دادن اصحاب رسانه توسط اسرائیل در حین انجام وظایف حرفه‌ای‌شان دیگر یک حادثه گذرا نیست، بلکه به یک رویکرد هدفمند و اثبات ‌شده تبدیل شده است، تصریح کرد که لبنان این روند را به شدت محکوم می‌کند و آن را بر خلاف تمامی قوانین و عرف‌های بین‌المللی می‌داند.

نخست وزیر لبنان تأکید کرد، هدف قرار دادن خبرنگاران، ممانعت از دسترسی تیم‌های امدادی به آن‌ها و سپس بمباران مجدد محل استقرارشان پس از رسیدن این تیم‌ها، مصداق بارز جنایت جنگی است.

وی همچنین تأکید کرد که لبنان از هیچ تلاشی برای پیگیری این جنایات در مجامع بین‌المللی ذی‌صلاح دریغ نخواهد کرد.

نواف سلام شهادت آمال خلیل خبرنگار لبنانی را در حمله اسرائیل به خانواده این خبرنگار و همکاران، دوستان و جامعه رسانه‌ای لبنان تسلیت گفت و برای خبرنگار مجروح، زینب فرج، آرزوی شفای عاجل کرد.

حماس هدف قرار دادن عامدانه خبرنگاران جنایت جنگی کامل است

از سوی دیگر علی برکه، رئیس دایره روابط ملی جنبش حماس در خارج، ترور «آمال خلیل» خبرنگار لبنانی در حمله رژیم اشغالگر صهیونیستی به شهرک الطیری در جنوب این کشور را به‌ شدت محکوم کرد و آن را جنایتی فجیع عنوان کرد.

وی در بیانیه‌ای مطبوعاتی تاکید کرد که هدف قرار دادن عمدی خبرنگاران، یک جنایت جنگی کامل است و نشان‌ دهنده رویکرد مجرمانه اشغالگران در تلاش برای خاموش کردن صدای آزاد و جلوگیری از انتقال حقیقت و افشای جنایاتشان است.

برکه افزود که وقوع این جنایت در منطقه استقرار نیروهای یونیفل بیانگر بی‌اعتنایی کامل رژیم اشغالگر به قوانین و معاهدات بین‌المللی و نادیده گرفتن ملاحظات انسانی است.

وی مسئولیت کامل این جنایت را متوجه رژیم صهیونیستی دانست و از سازمان ملل و نهادهای حقوقی و رسانه‌ای بین‌المللی خواست برای پاسخگو کردن رهبران این رژیم و تأمین حمایت از خبرنگاران در مناطق درگیری، اقدامات فوری انجام دهند.

برکه در پایان با ادای احترام به روح شهیده «آمال خلیل»، برای «زینب فرج» دیگر خبرنگار مجروح در این حمله آرزوی شفای عاجل کرد و به خانواده این خبرنگار و جامعه رسانه‌ای لبنان تسلیت گفت و تاکید کرد این جنایات اراده ملت لبنان را نخواهد شکست.

گفتنی است که روزنامه‌نگار لبنانی که در حملهٔ اسرائیل شهید شد، پس از آنکه ارتش اسرائیل به آمبولانس‌هایی که سعی در رسیدن به او داشتند شلیک کرد، عملیات نجات او را به تأخیر انداخت؛ اما پس از ساعت‌ها جستجو در زیر آوار پیکر این خبرنگار پیدا شد. وزارت بهداشت لبنان با تسلیت گفتن شهادت آمال خلیل اعلام کرد که ارتش اسرائیل این خبرنگار را تا منزلی در روستای الطیری که وی تلاش کرد در آنجا پناه بگیرد تعقیب کرد و سپس با ویران کردن این منزل، موجب شهادت این خبرنگار شد.