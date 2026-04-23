واکنش نواف سلام به شهادت خبرنگار زن لبنانی به دست تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نواف سلام نخست وزیر لبنان هدف قرار دادن خبرنگاران را جنایت جنگی توصیف و آن را محکوم کرد.

نواف سلام با اشاره به این که هدف قرار دادن اصحاب رسانه توسط اسرائیل در حین انجام وظایف حرفه‌ای‌شان دیگر یک حادثه گذرا نیست، بلکه به یک رویکرد هدفمند و اثبات ‌شده تبدیل شده است، تصریح کرد که لبنان این روند را به شدت محکوم می‌کند و آن را بر خلاف تمامی قوانین و عرف‌های بین‌المللی می‌داند.

نخست وزیر لبنان تأکید کرد، هدف قرار دادن خبرنگاران، ممانعت از دسترسی تیم‌های امدادی به آن‌ها و سپس بمباران مجدد محل استقرارشان پس از رسیدن این تیم‌ها، مصداق بارز جنایت جنگی است.

وی همچنین تأکید کرد که لبنان از هیچ تلاشی برای پیگیری این جنایات در مجامع بین‌المللی ذی‌صلاح دریغ نخواهد کرد.

نواف سلام شهادت آمال خلیل خبرنگار لبنانی را در حمله اسرائیل به خانواده این خبرنگار و همکاران، دوستان و جامعه رسانه‌ای لبنان تسلیت گفت و برای خبرنگار مجروح، زینب فرج، آرزوی شفای عاجل کرد.

وزارت بهداشت لبنان نیز با تسلیت گفتن شهادت آمال خلیل اعلام کرد که ارتش اسرائیل این خبرنگار را تا منزلی در روستای الطیری که وی تلاش کرد در آنجا پناه بگیرد تعقیب کرد و سپس با ویران کردن این منزل، موجب شهادت این خبرنگار شد.