به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام جامعه مدرسین به مناسبت چهلم شهید دکتر علی لاریجانی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا
چهلمین روز شهادت دانشمند محترم و سیاستمدار مدبر و ولایتمدار؛ جناب آقای دکتر علی لاریجانی (رضواناللهتعالیعلیه) و فرزند برومندشان را گرامی میداریم.
ویژگیهای ممتاز و تجربههای ارزشمند مدیریتی ایشان و همچنین سلوک در مسیر عزت ایران اسلامی در پرتو منویات ولایت فقیه، ازجمله شاخصهای این مدیر توانمند انقلاب بود. از این رو ، فقدان ایشان در عرصه سیاست و مدیریت برای نظام اسلامی یک خسارت بزرگ محسوب میشود.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای آن سیاستمدار صبور، صادق و متخلق، علو درجات مسئلت دارد و از عموم مردم شریف و حق شناس دعوت میکند در مراسم گرامیداشت آن شهید عزیز که جمعه ۱۱ اردیبهشت در حرم کریمه اهل بیت (سلام الله علیها)، شبستان امام خمینی (قدس سره)، برگزار خواهد شد؛ حضوری پرشور داشته باشند.
قم- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی به مناسبت چهلمین روز شهادت دکتر علی لاریجانی، فقدان ایشان در عرصه سیاست و مدیریت را خسارتی بزرگی برای نظام اسلامی برشمرد.
