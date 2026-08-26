به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی، چهارشنبه شب در آیین تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه، با گرامیداشت جایگاه رسانهها اظهار داشت: خبرنگاران همه وجود خود را برای خدمت به کشور وقف کردهاند و اگر امروز خدمتی در عرصههای مختلف انجام میشود، بخش مهمی از آن ناشی از همکاری، همراهی و تلاشهای اصحاب رسانه است.
وی افزود: رسانهها در تمامی میدانها، بهویژه در بزنگاههای مهم کشور، حضوری اثرگذار داشتهاند و توانستهاند با روایت صحیح و بهموقع، واقعیات جامعه و دستاوردهای کشور را به افکار عمومی منتقل کنند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و مواضع جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران اسلامی در جنگ اخیر قدرت و اقتدار خود را بهخوبی نشان داد؛ بهگونهای که به گفته بسیاری از تحلیلگران، جایگاه آمریکا و دولت ترامپ در افکار عمومی جهان با چالش جدی مواجه شده است.
سعیدی، گفت: در جریان جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی نیز قدرت بازدارندگی و توانمندی جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشته شد و این رژیم تلاش کرد از حضور و ادامه درگیری پرهیز کند.
وی با اشاره به تحلیلهای منتشرشده در رسانههای آمریکایی بیان کرد: برخی تحلیلگران آمریکایی اذعان کردهاند که ایران اسلامی مردمی دارد که نظیر آن در هیچ کشور دیگری وجود ندارد؛ مردمی که در صحنههای مختلف، حضوری گسترده و ماندگار دارند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد با بیان اینکه طی حدود شش ماه گذشته خیابانها و میدانهای مختلف کشور شاهد حضور مردم بوده است، گفت: نه تنها از شمار مردم حاضر در صحنه کاسته نشده، بلکه این حضور گستردهتر و پررنگتر نیز شده است.
وی اصحاب رسانه را از اثرگذارترین اقشار حاضر در این عرصهها دانست و افزود: خبرنگاران و فعالان رسانهای با حضور مسئولانه خود، نقش مهمی در انعکاس این حضور و تقویت همبستگی ملی ایفا کردند و باید از تلاشهای آنان قدردانی شود.
سعیدی، با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی شهرستان عنبرآباد اظهار کرد: قرار است حدود ۸۰۰ میلیون یورو در این شهرستان سرمایهگذاری شود که اقدامی کمسابقه به شمار میرود و اقدامات اولیه برای اجرای این طرحها آغاز شده و اتفاقات بسیار بزرگی در آینده نزدیک رقم خواهد خورد.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی منطقه گفت: کارخانه مس، معدن طلا و معدن مس کرور عنبرآباد، سالها راکد مانده بودند، اما با تلاشهای انجام شده، پیمانکاران این طرحها مشخص شدهاند و به زودی روند فعالسازی و بهرهبرداری از این ظرفیتها آغاز خواهد شد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فعال شدن معادن و صنایع معدنی میتواند زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار، رونق تولید، افزایش درآمدهای منطقهای و توسعه زیرساختهای جنوب کرمان باشد.
سعیدی، خاطرنشان کرد: آینده جیرفت و عنبرآباد در حوزه معدن و صنایع معدنی، در سطح کشور بینظیر خواهد بود و با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، میتوان شاهد تحولی بزرگ در اقتصاد منطقه و بهبود شرایط معیشتی مردم بود.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری میان مسئولان و رسانهها گفت: رسانهها باید همچنان در کنار مردم و مسئولان، روند اجرای طرحها و پروژههای توسعهای را با دقت و مطالبهگری دنبال کنند تا ظرفیتهای جنوب کرمان به بهترین شکل ممکن به ثمر برسد.
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