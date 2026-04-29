به گزارش خبرگزار ی مهر، مهدی حاتمی روز چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و رفع موانع اجرایی گذرگاه رسمی آغ‌بند، به اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی آن اشاره کرد و افزود: بهره‌برداری از این پایانه و کریدور مرزی ارس، افزون بر تسهیل تجارت و ترانزیت شمال‌غرب کشور، آثار و برکات اقتصادی بسیاری در معیشت جامعه محلی از جمله بیش از ۴۰ هزار نفر مرزنشین خداآفرین خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: عملیات عمرانی این پایانه مرزی با محوطه محصور و متصل به مبادی خروجی گذرگاه پایان یافته است و با اجرای تأسیسات ارتباطی، فیبر نوری، انشعابات آب، برق و گاز به طور عملی آماده عبور و مرور می‌شود.