به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدمهدی عنایتی روز سهشنبه با اشاره به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ماه رجب اظهار داشت: اعتکاف ماه رجب بهعنوان یکی از جلوههای ناب خودسازی و بازگشت به فطرت الهی، هر ساله با استقبال پرشور اقشار مختلف مردم، بهویژه جوانان و نوجوانان، در مساجد برگزار میشود و فرصتی ارزشمند برای تعمیق ایمان، تقویت هویت دینی و ایجاد پیوندی عمیقتر میان نسل جوان و معارف اسلامی فراهم میآورد.
سرپرست ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان آذربایجانشرقی با تأکید بر آثار تربیتی و اجتماعی اعتکاف افزود: اعتکاف نقش مؤثری در آرامش روحی، تقویت معنویت فردی و مصونسازی جوانان در برابر آسیبهای فرهنگی و اجتماعی دارد و تجربه خلوت با خدا، زمینهساز خودآگاهی، مسئولیت پذیری و رشد اخلاقی نسل نوجوان و جوان میشود
وی با اشاره به نقش کانونهای فرهنگی هنری مساجد در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم خاطرنشان کرد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و همکاری و همافزایی با نهادهای فرهنگی، آموزشی و اجرایی، نقش محوری در ساماندهی، تثبیت و گسترش مشارکت معنوی در مراسم اعتکاف ایفا میکنند و تلاش دارند این آئین نورانی را به بستری اثرگذار برای تربیت دینی و تقویت سرمایه اجتماعی جامعه اسلامی تبدیل سازند و در این میان برگزاری مراسم اعتکاف دانش آموزی از مهمترین و تأثیر گذارترین حرکتهای فرهنگی در ماه مبارک رجب میباشد.
عنایتی خاطرنشان کرد: همزمان با برگزاری مراسم اعتکاف در مساجد شهری و روستایی استان تعدادی از کانونهای فرهنگی هنری مساجد با همکاری سایر نهادها و با اجرای برنامههای مختلف قرآنی، فرهنگی و تربیتی برای جوانان و نوجوانان در اجرای این مراسم معنوی مشارکت میکنند.
وی اعلام کرد: از میان کانونهای فرهنگی هنری فعال در سطح شهرستان تبریز در بخش اعتکاف دانش آموزی کانون شهید کارگر مسجد آقایار سلطان شهرستان میانه، کانون شهید رجایی مسجد جامع شهرستان هریس، کانون فرهنگی هنری ولایت مسجد حضرت فاطمه الزهرا (س) شهر سهند فاز یک، کانون نسل آرمانی مسجد موسی ابن جعفر (ع) منطقه رواسان، کانون انصار المهدی (عج) مسجد زینبیه منطقه ماران، کانون مسجد شهید مصطفی خمینی منطقه سرباز شهید، کانون مسجد حضرت علی (ع) منطقه منظریه و میزبان دانش آموزان پسر خواهند بود.
سرپرست ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجانشرقی افزود: در بخش اعتکاف دانش آموزی دختران نیز کانون فرهنگی هنری شهریار مسجد امام حسین لاله و کانون میثم تمار مسجد قبا منطقه ائل گلی در هر دو بخش دانش آموزی و دانشجویی پذیرای معتکفین خواهد بود.
حجت الاسلام عنایتی یادآور شد: در بخش خواهران نیز کانون حضرت فاطمه الزهرای شهرستان ملکان، کانون قائم آل محمد (ص) و کانون مسجد حضرت علی (ع) سردرود، کانون نورالطریق مسجد آیت الله طالقانی، کانون مسجدطفلان مسلم، کانون ریحانههای مسجدی مسجد امام خمینی (ره) کانون مسجد محمد حنفیه، کانون نورالهدی مسجد میانه و کانون نورا مسجد امام جواد (ع) تبریز در این مراسم معنوی مشارکت خواهند داشت.
وی اعلام کرد: در برگزاری این مراسم پرفیض کانون فرهنگی هنری شهید باکری مسجد حضرت ابوالفضل (ع) کانون مسجد جامع اسفهلان، کانون مسجد امام حسن عسگری سردرود، کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) کانون مسجد جامع قراملک، کانون الهادی مسجد موسی ابن جعفر (ع) روستای کهنمو، کانون نسیم رحمت مسجد قاسمیه ملکان، بخش برادران پذیرای معتکفین ایام البیض خواهند بود.
سرپرست ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اعلام کرد: در سالجاری به منظور روایت، تبیین و انعکاس حضور مؤثر و نقشآفرینی اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد در آئین نورانی اعتکاف، جشنواره اعتکاف با هدف تقویت نگاه معرفتی، تربیتی و رسانهای نوجوانان و جوانان مسجدی و با تمرکز بر ابعاد تربیتی اعتکاف در سه محور عمده تبیین مفاهیم نامه ۳۱ نهجالبلاغه، روایت حضور و تجربه معنوی نوجوانان در اعتکاف، بازنمایی نقشآفرینی و کنشگری نوجوانان در اعتکاف مسجد در دو رشته نقاشی و رسانهای برگزار میشود.
وی افزود: بستر ارسال آثار، سامانه «بچههای مسجد» بوده وعلاقمندان برای شرکت در این جشنواره میتوانند آثار نقاشی خود را در شبستان هنر، رواق ترنج، بخش ثبت آثار هنرهای تجسمی و آثار سرانهای خود را در شبستان فرهنگ، رواق رسانه بخش تولیدات چندرسانه ای ثبت کنند.
نظر شما