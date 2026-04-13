به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف غفارزاده دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت سدهای استان اظهار کرد: در حال حاضر سدهای قلعهچای با ۹۷ درصد، کلقان با ۸۹ درصد و ارسباران با ۷۱ درصد در وضعیت مطلوب ذخیرهای قرار دارند و بخش عمده ظرفیت آنها تکمیل شده است.
غفارزاده ادامه داد: در مقابل، سد ستارخان اهر با ۳۲ درصد و سدهای آیدوغموش و کردکندی با ۲۲ درصد همچنان در وضعیت کمبرخوردار از نظر ذخایر آبی قرار دارند؛ موضوعی که بیانگر نوسان بارشها و عدم توازن در توزیع منابع آب در سطح حوضههای مختلف آبی استان است.
غفارزاده با اشاره به نقش سد نهند در تأمین آب شرب تبریز افزود: این سد با ۵۶ درصد پرشدگی در وضعیت متوسط قرار دارد و همچنان یکی از ارکان اصلی تأمین آب شرب مرکز استان محسوب میشود که مدیریت مصرف در آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی همچنین درباره سدهای مرزی استان اظهار کرد: سد ارس با ۹۶ درصد پرشدگی در وضعیت مطلوب ذخیرهای قرار دارد، هرچند میزان ورودی آن نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است. در همین حال، سد خداآفرین با ۴۲ درصد پرشدگی نیز کاهش ۲۳ درصدی ورودی آب را نسبت به سال قبل تجربه میکند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی در پایان تأکید کرد: اگرچه بارشهای سال آبی جاری به بهبود نسبی وضعیت منابع آب منجر شده است، اما شرایط فعلی سدها همچنان نشان میدهد که پایداری تأمین آب در استان، نیازمند استمرار مدیریت مصرف، کنترل برداشتها و بهرهبرداری هوشمندانه از منابع موجود است
