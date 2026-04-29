  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

آخرین وضعیت مصاحبه‌های فراخوان جذب هیئت علمی ۱۴۰۴

رئیس مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: فرایند اجرایی فراخوان جذب اعضای هیئت علمی ۱۴۰۴ بدون وقفه در حال اجرا است و مصاحبه های علمی طبق زمان‌بندی در حال اجرا است.

حسینعلی قبادی، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره فرایند اجرایی مصاحبه‌های علمی فراخوان جذب اعضای هیئت علمی سال ۱۴۰۴، گفت: مصاحبه‌ها طبق جدول زمانی فراخوان در حال انجام است و هیچگونه تأخیری نسبت به برنامه وجود ندارد.

وی افزود: مراحل اجرایی این فراخوان تا شهریورماه ۱۴۰۵ به اتمام خواهد رسید.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به شرایط دشوار جنگی و محدودیت‌های ارتباطی تاکید کرد: خوشبختانه به لطف الهی، فراخوان جذب ۱۴۰۴ تعطیل نشده و فرآیند آن متوقف نشده است. بیشتر استان‌ها بدون مشکل در حال فعالیت هستند و هیئت‌های اجرایی می‌توانند جلسات خود را به سهولت برگزار کنند. حتی شهرهای مرزی مانند کرمانشاه و مهران نیز امکان برگزاری جلسات را به صورت مجازی فراهم کرده‌اند.

براساس این گزارش، ثبت‌نام متقاضیان شرکت در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۴ از روز یکشنبه ۵ بهمن ماه آغاز شده بود.

مراحل اجرایی این فراخوان شامل آغاز ثبت‌نام متقاضیان (۵ تا ۱۹ بهمن)، ارزیابی اولیه و رسیدگی به شکایات تا پایان اسفند، مصاحبه‌های علمی و تشخیص رقبای برتر تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، مصاحبه‌های عمومی در ۱۵ تیر ۱۴۰۵ و در نهایت تصمیم‌گیری در هیئت اجرایی دانشگاه‌ها در ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ است.

کد مطلب 6814720
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      ای کاش با توجه به شرایط موجود و آتش بس ناپایدار مصاحبه های هیئت علمی دانشگاه ها به صورت مجازی برگزار می شد تا از تحمیل فشار روانی و هزینه های بیش از حد ناشی از اقامت و حمل و نقل جلوگیری بشه.

