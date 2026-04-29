حسینعلی قبادی، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره فرایند اجرایی مصاحبههای علمی فراخوان جذب اعضای هیئت علمی سال ۱۴۰۴، گفت: مصاحبهها طبق جدول زمانی فراخوان در حال انجام است و هیچگونه تأخیری نسبت به برنامه وجود ندارد.
وی افزود: مراحل اجرایی این فراخوان تا شهریورماه ۱۴۰۵ به اتمام خواهد رسید.
رئیس مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به شرایط دشوار جنگی و محدودیتهای ارتباطی تاکید کرد: خوشبختانه به لطف الهی، فراخوان جذب ۱۴۰۴ تعطیل نشده و فرآیند آن متوقف نشده است. بیشتر استانها بدون مشکل در حال فعالیت هستند و هیئتهای اجرایی میتوانند جلسات خود را به سهولت برگزار کنند. حتی شهرهای مرزی مانند کرمانشاه و مهران نیز امکان برگزاری جلسات را به صورت مجازی فراهم کردهاند.
براساس این گزارش، ثبتنام متقاضیان شرکت در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها در سال ۱۴۰۴ از روز یکشنبه ۵ بهمن ماه آغاز شده بود.
مراحل اجرایی این فراخوان شامل آغاز ثبتنام متقاضیان (۵ تا ۱۹ بهمن)، ارزیابی اولیه و رسیدگی به شکایات تا پایان اسفند، مصاحبههای علمی و تشخیص رقبای برتر تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، مصاحبههای عمومی در ۱۵ تیر ۱۴۰۵ و در نهایت تصمیمگیری در هیئت اجرایی دانشگاهها در ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ است.
