تصویب ۲۳۱ پرونده جذب اعضای هیئت علمی در بازه زمانی جنگ تحمیلی سوم

دکتر حسینعلی قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص خلاصه‌ای از عملکرد مرکز جذب اعضای هیئت علمی (دوره سوم جنگ تحمیلی) گفت: در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۵، مرکز جذب با ۱۸ جلسه اعم از هیئت مرکزی جذب، کارگروه‌های تخصصی جلسه درون بخشی در معاونت‌ها و شورای معاونان به صورت حضوری و مجازی برگزار , فعالیت‌های پویایی را آغاز کرد، در مجموع در این بازه زمانی ۲۳۱ پرونده در سه دسته اصلی به شرح زیر رسیدگی و تصویب شد.

جذب اعضای هیئت علمی: ۱۲۰ رای (۵۲٪ از کل مصوبات)

تبدیل وضعیت: ۸۸ رای (۳۸٪ از کل مصوبات)

رسیدگی به شکایات: ۲۳ پرونده (۱۰٪ از کل مصوبات)

کل پرونده‌ها: ۲۳۱ پرونده

وی در ادامه افزود: طی همین مدت همچنین نشست تعاملی به صورت مجازی با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از دبیران جذب دانشگاه‌ها مورخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ برگزار شد. این جلسات در شرایطی برگزار شد که یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و همه شهیدان، آسیب دیدگان و مجروحان، بر فضای جلسه ها سایه افکنده بود. ما این موفقیت را پس از لطف الهی، حاصل مساعی مستمر دانشگاه‌ها و جدیّت و تعهد کارشناسان مرکز و کارگروه‌ها می‌دانیم و این نتیجه بهبود فرایندهای ارزیابی و همکاری مؤثر دانشگاه‌هاست. تصویب این حجم از پرونده‌ها، گامی مهم در تأمین نیروی انسانی متخصص دانشگاه‌ها محسوب می‌شود.

عدم توقف فرایند جذب ۱۴۰۴ به رغم شرایط دشوار جنگی

قبادی افزود: بزرگ‌ترین مجرایی که می‌تواند جلوی مهاجرت نخبگان به بیرون را بگیرد، جذب اعضای هیئت علمی است. این واقعیت بزرگ برعهده وزارت علوم و مرکز جذب اعضای هیئت علمی است. خوشبختانه به لطف الهی، به رغم شرایط دشوار جنگی و محدودیت‌های ارتباطی، فراخوان جذب ۱۴۰۴ تعطیل نشده و فرایندش متوقف نشده. الحمدالله بیشتر استان‌های ما بدون مشکل هستند و هیئت‌های اجرایی می‌توانند به راحتی جلسه برگزار کنند. حتی شهرهای مرزی مثل کرمانشاه و مهران می‌توانند جلسات را به‌صورت مجازی برگزار نمایند. جای هیچ نگرانی نیست؛ بنده و همکاران ارزشمند مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم برای خدمتگزاری و پاسخ‌گویی به سوالات شما بر خط هستیم و سامانه مهر رضوی در همه ایام اعم از تعطیل و غیر تعطیل به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

قبادی با تاکید براینکه حفظ آمادگی و پاسخگویی به موقع به نخبگانی که متقاضی عضویت هیئت علمی می‌شوند، ضروری است افزود: باید در چارچوب زمان‌بندی ابلاغی که فرصت بسیار خوبی برای دانشگاه‌ها است، عمل کنیم. انشاء الله در چهارچوب زمانی پیش بینی شده در فرایند، کارها پیش خواهد رفت.

وی همچنین یادآورشد: در تمام مدت جنگ، مسوولان، کارگروه‌ها، مدیران و کارشناسان مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، بی‌وقفه مشغول بررسی پرونده‌ها و آماده سازی کامل آنها برای بارگذاری و طرح در جلسه هیئت مرکزی بوده‌اند و همزمان در سامانه مهر رضوی و مسیرهای دیگر به‌ پرسش‌های ارباب رجوع پاسخ می‌دادند.