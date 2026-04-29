به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان دانشگاه اسلامی دولتی مولانا مالک ابراهیم اندونزی در دیدار با هیئتی از بنیاد «رسالة السلام» موریتانی موافقت رسمی خود را با راه‌اندازی مرکز تخصصی مطالعات قرآنی در این دانشگاه اعلام کردند.

این مرکز با نام «شرفاء الحمادی» و با هدف تقویت پژوهش‌های قرآنی و آموزش علوم قرآنی راه‌اندازی خواهد شد.

این پروژه در منطقه لوکاری تلیکونج شهر «باتو» در جاوه شرقی در زمینی به مساحت ۱۴ هزار ۴۱۹ متر براساس برنامه‌های مصوب اجرا خواهد شد و دانشگاه مولانا تهیه نقشه‌های مهندسی و ساخت پروژه را با همکاری گروه اجرایی «PT PDC» بر عهده گرفته است.

طبق مستندات پروژه، این مرکز شامل مجموعه‌ای از بخش‌های آموزشی و پژوهشی، سالن‌های نشست، حفظ و تفسیر قرآن، اتاق‌های پژوهش علمی، خوابگاه دانشجویی، مسجد و فضاهای چند منظوره برای برگزاری سمینار و کنفرانس خواهد بود.

خدمت به دانشجویان دانشگاه‌ها و پژوهشگران مطالعات قرآنی، فراهم‌کردن فرصت استفاده از برنامه‌های آموزشی قرآنی برای علاقه‌مندان، تمرکز بر توسعه مهارت‌های تلاوت و تجوید، تشویق به حفظ قرآن و حمایت از پژوهش علمی قرآنی از اهداف پروژه اعلام شده است.

مستندات پروژه همچنین نشان می‌دهد که مرکز مطالعات قرآنی دانشگاه مولانا برای تقویت میانه‌روی در آموزش اسلامی از طریق برنامه‌های تخصصی آکادمیک، برگزاری فعالیت‌های علمی و به کارگیری فناوری‌های نوین برای خدمت به مطالعات قرآنی تلاش خواهد کرد.

تربیت کادرهای علمی تخصصی علوم قرآنی و تقویت همکاری با مراکز و مؤسسات ذیربط با هدف ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش قرآنی از دیگر اهداف مرکز خواهد بود.