به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، دکتر حسام الدین علامه قائم مقام دبیر کمیسیون «توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت» در نشست اعضای دبیرخانه این کمیسیون با دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت با مروری بر جایـگاه و فعـالیتهای این کمیسیون، گفت: این کمیسیون یکی از کمیسیونهای تخصصی شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور است که مسؤولیت مدیریت پژوهشهای قرآنی و تربیت نیروی انسانی متخصص (در عرصه میان رشتهای قرآن و سلامت) را بر عهده دارد.
قائم مقام دبیر کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت در ترسیم آینده و افق پیش روی این کمیسیون، گفت: انجام کلیه مطالعات و اقدامات بر مبنای نقشه جامع مطالعات، تسهیل و ساماندهی مطالعات و پژوهش ها با استفاده از سامانه جامع مطالعات، ساماندهی اقدامات ملی بر مبنای سند راهبردی کمیسیون با هدف هماهنگی و هم افزایی نهادهای علمی و اجرایی از برنامههای پیش رو در این کمیسیون است.
وی گفت: همچنین استفاده روشمند از آموزههای قرآنی و تبیینی برای دستیابی به نگرشی کلنگر و فراگیر به موضوع سلامت انسان و ابعاد آن (با توجه به تعاملات میانرشتهای بین علوم اسلامی، علوم انسانی و علوم سلامت مانند مباحث انسانی پزشکی (Medical Humanities )) از طریق تولید دانش (مدلسازی و نظریهپردازی) در زمینههای پیوندِ سلامت و دین، بهرهمندی از نگرش کلنگر فراگیر و قرآنبنیان برای حل مسائل کاربردی و اولویتدار جامعه در زمینههای پیوندِ سلامت و دین از دیگر برنامه های کمیسیون است.
علامه خاطرنشان کرد:ترسیم الگوی سبک زندگی سالم در مسیر حیات طیبه و کمال انسان و در راستای شکلگیری تدریجی تمدن نوین ایرانی اسلامی و امکانسنجی تدوین بسته «آموزشعالی تخصصی و میانرشتهای» در برخی از موضوعات سلامت با نگرش اسلامی و رویکردی فراگیر و کلنگر و نیز بهرهمندی از آموزههای قرآنی مرتبط با سلامت در دروس عمومی معارف اسلامی دانشگاههای علوم پزشکی از برنامههای پیش رو در این کمیسیون است.
وی گفت: کمیسیون درصدد است ملزومات ایجاد نظام حکمرانی علمی در این موضوع میان رشتهای را با مدیریت و راهبری پژوهشهای اسلام و سلامت فراهم سازد و هدف کمیسیون آن است که با سیاستگذاری و برنامهریزیهای مناسب، از سویی در بهرهبرداری حداکثری از آموزههای ناب اسلامی در عرصه سلامت کوتاهی نگردد و از سوی دیگر گزارهای بدون بررسیهای دقیق و روشمند به نگرش دینی در حوزه سلامت منتسب نشود.
قائم مقام دبیر کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت تاکید کرد: توجه به اصل عقلانیت و بهرهگیری از دستاوردهای روزآمد دانش بشری در حوزه سلامت ضمن توجه به نقش محوری و تأثیرگذار رویکرد کلنگر و توحیدی و نیز آموزههای قرآنی و تبیینی، تقدم تولید روشمند متون علمی بر ایجاد و توسعه عجولانه آموزشعالی تخصصی در حوزه قرآن (اسلام) و سلامت از اصول مهم حاکم بر مطالعات حوزه سلامت و دین است.
وی گفت: همچنین تقدم تولید محتوای علمیِ مدون اختصاصی و به زبان روز برای استفاده سطوح مختلف مخاطبان بر ترویج عجولانه محتوای سطحی و غیرعلمی، تأکید بر آزمونپذیری راهکارها، مدلها و نظریات خلاقانهای که با رویکرد کلنگر- فراگیر و با استفاده از آموزههای قرآنی و تبیینی در حوزه سلامت و توجه و دقت بایسته به عدم طبی سازی ، تجاریسازی و شغل سازی در حوزه سلامت و دین از اصول مهم حاکم بر مطالعات حوزه سلامت و دین است.
این مقام مسؤول، تعیین زمان جهت برگزاری جلسه کمیسیون با هدف تصویب سند راهبردی و مساعدت وزیر بهداشت جهت تحقق مصوبه شورای توسعه فرهنگ قرآنی در خصوص ساختار دبیرخانه کمیسیون و تخصیص امکانات و اعتبارات لازم به کمیسیون را از انتظارات و نیازهای پیش روی این کمیسیون عنوان کرد.
قائم مقام دبیر کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت، تدوین کتاب بنیانهای کاربست روایات طبی، حمایت از تولیدات علمی (جستارهایی در مناسبات اسلام وطب - جستارهایی در اعتبارسنجی و فهم روایات طبی و ...)، برگزاری همایش ها و سلسله کارگاههای ملی مرتبط با مطالعات دین و سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه، قم، شهرکرد و ...)، تهیه کتابخانه تخصصی مطالعات دین و سلامت و منابع روزآمد بین المللی را از جمله تلاشهای صورت گرفته در دبیرخانه این کمیسیون عنوان کرد.
علامه ارتباط با مراکز بینالمللی و اساتید برجسته مطالعات دین و سلامت، تألیف کتاب روششناسی فهم روایات طبی، نگارش درسنامه مطالعات اسلام و سلامت، ترجمه دست نامه مطالعات دین و سلامت و همکاری با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در قالب سه پروژه تولید نرمافزار سلامت در قرآن و تفاسیر را از برنامههای پیش روی کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت ذکر کرد.
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