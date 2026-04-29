۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

جزئیات اسکان موقت خانواده‌های آسیب دیده در جنگ

شهردار تهران گفت: روند اسکان موقت خانوارهای آسیب‌دیده با استفاده از ظرفیت پیمانکاران و شهرداری آغاز شده و برای تعیین تکلیف همه خانواده‌ها بازه زمانی دو هفته‌ای در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در یک برنامه تلویزیونی از آغاز اجرای طرح‌های اسکان موقت برای خانوارهای آسیب‌دیده در جنگ خبر داد و اعلام کرد بخشی از این فرآیند توسط پیمانکاران و بخشی دیگر از طریق ظرفیت‌های شهرداری تأمین می‌شود و یک بازه دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف همه خانواده‌ها در نظر گرفته شده است.

شهردار تهران با اشاره به روند تأمین اسکان موقت برای خانواده‌هایی که منازل آن‌ها آسیب دیده، گفت: این فرآیند از طریق چند مدل در حال انجام است. یکی از این مدل‌ها مبتنی بر فعالیت پیمانکارانی است که مسئولیت ساخت واحدهای آسیب‌دیده را برعهده دارند. این پیمانکاران موظف شده‌اند برای ساکنان این واحدها، خانه‌های اجاره‌ای تهیه کنند که این اقدام تحت نظارت مدیریت شهری انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در کنار این مدل، بخشی از تأمین اسکان نیز از طریق مجموعه شهرداری صورت می‌گیرد و در همین راستا، منطقه ۴ به‌عنوان یکی از مناطق پیشرو، اجرای این طرح را آغاز کرده است.

زاکانی با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان افزود: یک بازه زمانی دو هفته‌ای تعیین شده و هدف این است که در این مدت، وضعیت تمامی خانواده‌ها مشخص و تعیین تکلیف شود.

شهردار تهران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات دیگر شهری از جمله برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های انجام‌شده در حوزه‌های مختلف اشاره کرد.

محدثه رمضانعلی

    پربازدیدها

    پربحث‌ها