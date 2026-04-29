به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان، در جلسه شورای اداری شهرستان با گرامیداشت یاد رهبر شهید و همه شهدای جنگ رمضان، به تشریح وظایف مدیران در شرایط کنونی پرداخت.

درمنان با گرامیداشت یاد رهبر شهید و همه شهدای جنگ رمضان، بیان کرد: آنچه امروز در کنار هم هستیم و درباره برنامه «جانفدا» گفت‌وگو می‌کنیم، مرهون خون شهداست. با خون این عزیزان پیمان می‌بندیم که در کنار خانواده شهدا و پیرو مکتب آنان باشیم و با حضور و پیگیری جدی، جلوی حرکت ناجوانمردانه دشمن را بگیریم.

فرماندار خرم‌آباد اضافه کرد: در رزمایش «جانفدا» با حضور مردم و استفاده از همه امکانات، تمام توانمان را به کار می‌گیریم تا بار دیگر با رهبر عزیز، فرزانه و شجاع خود تجدید میثاق کنیم و از نیروهای مسلح حمایت همه‌جانبه داشته باشیم.

فرهنگ عاشورایی؛ رمز مقاومت ملت ایران

درمنان ادامه داد: باید افتخار کنیم که در این شرایط سخت به مردم خدمت می‌کنیم؛ دشمن با تجهیزات، جنگنده‌ها، تسلیحات و ناوهای خود تلاش کرد رعب و وحشت به دل مردم ایران بیندازد، غافل از اینکه این مردم دارای فرهنگ عاشورایی و پیرو مکتب امام حسین (ع) هستند.

فرماندار خرم‌آباد تصریح کرد: مردم ما مرگ در راه خدا را نقطه آغاز و مسیر نور می‌دانند، در حالی که دشمن آن را نقطه فروپاشی و نابودی تلقی می‌کند.

وی ادامه داد: این ملتی که در خیابان‌ها حضور دارد و رزمندگان و نیروهای مسلح دلیر، پایان دشمن را رقم خواهند زد. مطمئن باشید که پیروزی نزدیک است.

دو وظیفه اصلی مدیران؛ حمایت از مردم و نیروهای مسلح

درمنان خطاب به مدیران با بیان اینکه در این برهه دو وظیفه حمایت از مردم و نیروهای مسلح را بر عهده داریم، خاطرنشان کرد: همه با تمام ظرفیت در این مسیر قدم بردارند و در این راستا هیچ قصوری را نمی‌پذیریم.

فرماندار خرم‌آباد با گرامیداشت روز کار و کارگر با اشاره به اینکه هر ضربه چکش، هر حرکت دست در خط تولید و هر ساعت تلاش در محیط کار، گامی به سوی شکوفایی ملی است، بیان کرد: امروز مدیون کسانی هستیم که با هدف و پشتکار، خشت‌های اقتصاد را بنا نهاده‌اند. شکوه یک ملت در تکریم و قدرشناسی از نیروی کار اوست.

دشمن از مغزها هراس دارد؛ معلمان سازندگان اراده ملت هستند

درمنان درباره روز معلم افزود: امروز می‌بینیم که دشمن مراکز آموزشی، علمی و پژوهشی و دانش‌آموزان ما را بمباران می‌کند، زیرا از مغزها هراس دارد.

وی ادامه داد: آنچه مهم است، اراده ملت‌هاست که بر تجهیزات و امکانات نظامی غالب می‌شود و این اراده را معلمان می‌سازند.

تعیین ضرب‌الاجل یک هفته‌ای برای ثبت اشتغال در سامانه رصد

درمنان با تأکید بر اینکه مدیریت ارشد استان با مدیران دستگاه‌های اجرایی میثاق‌نامه‌ای امضا کردند که در آن مدیران ملتزم به تحقق سند راهبردی شدند، گفت: با توجه به گذشت یک سال از زمان تدوین این سند، هنوز تعدادی از مدیران شهرستانی در این زمینه موفق عمل نکردند.

وی با تعیین ضرب‌الاجل یک هفته‌ای برای ثبت اشتغال در سامانه رصد گفت: هر مدیری که نتواند اهداف برنامه را محقق کند باید جایش با مدیر توانمندتری تغییر کند.

وضعیت بازار و برخورد با تخلفات

فرماندار خرم‌آباد گفت: با توجه به اینکه شیطان بزرگ و متحدانش ۴۷ سال است سفره مردم را هدف قرار دادند و این در حالی است که در تحقق اهداف نظامی ناکام ماندند؛ آنان می‌دانند مردم ستون استوار ایستادگی در حمایت از نیروهای مسلح و پایداری نظام بوده و به دنبال ایجاد نارضایتی هستند.

وی در خصوص وضعیت بازار گفت: خوشبختانه کمبود کالا در بازار نداریم، اما توقع مردمی که شبانه‌روز پشتیبان و حامی اصلی نظام هستند، نظارت بیشتر و برخورد قاطع است.