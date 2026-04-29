مرتضوی: ۱۸۰۰ میلیارد تومان غرامت بیکاری در گیلان پرداخت شد

کیوان مرتضوی کدو سرائی با حضور در قرارگاه رسانه ای سردار شهید نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مردم و فداکاری‌های آنان، اظهار کرد: مردم در این ایام جانفشانانه و ایثارگرانه با هدف والای وطن‌پرستی و عشق به وطن هر شب در صورت در صحنه هستند.

مدیر کل تامین اجتماعی استان گیلان افزود: مردم خاطرات خوبی از حضور حماسی خود را به نمایش گذاشتند و عظمت این حضور پرشور و شعوررا به رخ جهانیان کشاندند

وی با تبریک هفته کارو گر با اشاره به نقش کارگران به عنوان مولدین اصلی کشور گفت: ۱۸۰۰ میلیارد تومان در قالب تعهدات بیمه بیکاری از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است .

مرتضوی به خدمات ارائه شده دیمر به کارگران گفت و تصریح کرد:سازمان تأمین اجتماعی۷۲۰ میلیارد تومان نیز برای کارگران بابت تعهدات کوتاه‌مدت در ایام بارداری، غرامت ایام بیکاری، کمک ازدواج و سایر حمایت‌ها که در حوزه تعهدات است، به فضل الهی پرداخت کرده است

وی در راستای تحقق شعار سال به فرموده رهبر معظم انقلاب حضرت سید مجتبی امام خامنه ای (مدظله العالی)مشارکت مردم و همراهی آنان در کنار مسئولان را مهم برشمردوگفت: مردم به عنوان سرمایه اجتماعی کشور همواره در روزهای حساس، نقش‌آفرین هستند

مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با تاکید براینکه اتحاد و همدلی، رمز عبور از دشواری‌ها است، اظهار کرد:مردم با وحدت و انسجام ملی اثرگذاری چند برابری بر تصمیمات دارند.

وی با بیان اینکه ایثارگری‌ها و حضور مداوم مردم، پیامی قوی به جهانیان است ، افزود:ملت بزرگ ایران همواره در کنار مسئولان، برای سربلندی و پیشرفت کشور، آماده است .