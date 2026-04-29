به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نظام رتبه‌بندی آسیایی «تایمز» در سال ۲۰۲۶ نتایج خود را منتشر کرد که بر اساس آن، ۹۰ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در این رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی حضور دارند. در میان دانشگاه‌های ایرانی حاضر در این لیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) با کسب رتبه ۷۹ در میان دانشگاه‌های کشورهای آسیایی و تکیه بر توانمندی‌ها و دستاوردهای پژوهشی خود، موفق شده است جایگاه دومین دانشگاه برتر کشور را در این دوره از رتبه‌بندی به خود اختصاص دهد.

نظام رتبه‌بندی تایمز که به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین مراجع ارزیابی دانشگاه‌ها در جهان شناخته می‌شود، در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، میزان پیشرفت علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌های ایران را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است.

در این ارزیابی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر توانسته است با کسب رتبه دوم در میان دانشگاه‌های ایرانی، توانمندی‌های خود را در حوزه‌هایی چون پژوهش، ارجاعات علمی و همکاری‌های بین‌المللی به اثبات رسانده و نقش مهمی در ارتقای جایگاه علمی ایران در آسیا ایفا نماید.

این دستاورد مهم که نتیجه تلاش مستمر اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، نشان‌دهنده تعهد این دانشگاه به توسعه علم و فناوری و تربیت نیروی انسانی متخصص برای کشور است.

کسب جایگاه دوم در این رتبه‌بندی، در حالی صورت می‌گیرد که رقابت میان دانشگاه‌های پیشرو در سراسر آسیا بسیار فشرده است و دانشگاه صنعتی امیرکبیر توانسته است با حفظ استانداردهای بالای آموزشی و پژوهشی، خود را به عنوان یکی از مراکز علمی برجسته کشور معرفی کند.

حضور ۹۰ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی ۲۰۲۶ تایمز، بیانگر رشد قابل توجه نظام آموزش عالی کشور است و دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان یکی از دانشگاه‌های پیشگام و مادر در حوزه مهندسی و فناوری، همچنان به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه علمی و نوآوری در ایران ایفای نقش می‌کند.