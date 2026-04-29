۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

افزایش ۶۱ درصدی کشفیات فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی

تبریز- مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی با اعلام این خبر گفت: عملیات نظارت و بازرسی اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش قابل توجهی همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز چهارشنبه بابیان این خبر گفت: در همین راستا، بیش از ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ مورد بازدید از قصابی‌ها، مرغ و ماهی‌فروشی‌ها، مراکز بسته‌بندی، رستوران‌ها و غذاخوری‌ها، خودروهای حمل فرآورده‌های خام دامی و سایر مراکز عرضه انجام شد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی افزود: در جریان این بازدیدها، ۶۰۱ تن فرآورده خام دامی غیر بهداشتی و غیرقابل مصرف انسانی از سطح استان کشف و ضبط و پس از اخذ مجوز از مراجع قضایی معدوم‌سازی شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳، میزان ۶۱.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

حامی گفت: ۴۲۶ مورد تخلف بهداشتی منجر به تشکیل پرونده قضایی و ارجاع به مراجع قضایی شده است.

وی ادامه داد: عملیات بازرسی و نظارت بهداشتی در کشتارگاه‌های دام با دقت انجام شد و در این بررسی‌ها، ۲۱۸ تن لاشه غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شده و از چرخه مصرف خارج گردید.

