افزایش ۶۱ درصدی کشفیات فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز چهارشنبه بابیان این خبر گفت: در همین راستا، بیش از ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ مورد بازدید از قصابیها، مرغ و ماهیفروشیها، مراکز بستهبندی، رستورانها و غذاخوریها، خودروهای حمل فرآوردههای خام دامی و سایر مراکز عرضه انجام شد.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی افزود: در جریان این بازدیدها، ۶۰۱ تن فرآورده خام دامی غیر بهداشتی و غیرقابل مصرف انسانی از سطح استان کشف و ضبط و پس از اخذ مجوز از مراجع قضایی معدومسازی شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳، میزان ۶۱.۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
حامی گفت: ۴۲۶ مورد تخلف بهداشتی منجر به تشکیل پرونده قضایی و ارجاع به مراجع قضایی شده است.
وی ادامه داد: عملیات بازرسی و نظارت بهداشتی در کشتارگاههای دام با دقت انجام شد و در این بررسیها، ۲۱۸ تن لاشه غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شده و از چرخه مصرف خارج گردید.
