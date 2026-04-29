۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۰

تولید سالانه علوفه در آذربایجان شرقی از یک‌میلیون تن فراتر رفت

تبریز- معاون تولیدات گیاهی جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، اعلام کرد این استان سالانه بیش از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تن علوفه از ۱۰۷ هزار هکتار اراضی تولید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه همزمان با «روز مزرعه علوفه‌ای»، صادق نادری، با تشریح آخرین وضعیت تولید علوفه در استان، این بخش را از ارکان اصلی امنیت غذایی و پایداری تولیدات دامی عنوان کرد.

نادری با اشاره به گستردگی کشت علوفه در استان گفت: هم‌اکنون ۱۰۷ هزار هکتار از اراضی آذربایجان شرقی به کشت انواع محصولات علوفه‌ای اختصاص دارد و سالانه بیش از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تن محصول از این اراضی برداشت می‌شود. به گفته وی، این حجم تولید، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین خوراک دام و پایداری زنجیره تولید گوشت، شیر و سایر فرآورده‌های دامی در استان و کشور دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی همچنین با اشاره به سهم محصولات مختلف در این حوزه افزود: ذرت علوفه‌ای به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات تابستانه استان، در سطح ۲۴۴۱ هکتار کشت می‌شود و سالانه ۱۳۵ هزار و ۵۶۲ تن تولید دارد. یونجه نیز که اصلی‌ترین محصول دائمی علوفه‌ای استان به شمار می‌رود، با ۷۲ هزار و ۸۰۰ هکتار سطح زیرکشت، سالانه بیش از ۶۵۳ هزار و ۲۰۷ تن محصول تولید می‌کند. سایر محصولات علوفه‌ای نیز در مجموع ۳۲ هزار و ۳۲۰ هکتار زیر کشت رفته و ۳۱۲ هزار و ۱۷۷ تن تولید را به خود اختصاص داده‌اند.

نادری با تأکید بر ضرورت توسعه الگوهای کشت اقتصادی و کم‌مصرف بیان کرد: یکی از برنامه‌های اصلی جهادکشاورزی استان، اجرای طرح تبدیل دیمزارهای کم‌بازده به کشت‌های پربازده علوفه‌ای است. این طرح با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تأمین خوراک دام، و بهبود مدیریت منابع آب و خاک در حال اجراست و به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم و عملیاتی استان پیگیری می‌شود.

وی «روز مزرعه علوفه‌ای» را فرصتی برای ارتقای دانش فنی کشاورزان عنوان کرد و افزود: این روز، زمینه‌ای برای معرفی ارقام مقاوم علوفه‌ای، ترویج روش‌های نوین آبیاری و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در مراحل کاشت، داشت و برداشت فراهم می‌کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه کشت علوفه و استفاده بهتر از ظرفیت‌های اقلیمی و خاکی استان، نیاز دامداری‌ها به خوراک دامی از تولید داخلی تأمین شده و هزینه تولید محصولات دامی کاهش یابد.

