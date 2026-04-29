به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه همزمان با «روز مزرعه علوفهای»، صادق نادری، با تشریح آخرین وضعیت تولید علوفه در استان، این بخش را از ارکان اصلی امنیت غذایی و پایداری تولیدات دامی عنوان کرد.
نادری با اشاره به گستردگی کشت علوفه در استان گفت: هماکنون ۱۰۷ هزار هکتار از اراضی آذربایجان شرقی به کشت انواع محصولات علوفهای اختصاص دارد و سالانه بیش از یکمیلیون و ۱۰۰ هزار تن محصول از این اراضی برداشت میشود. به گفته وی، این حجم تولید، نقش تعیینکنندهای در تأمین خوراک دام و پایداری زنجیره تولید گوشت، شیر و سایر فرآوردههای دامی در استان و کشور دارد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی همچنین با اشاره به سهم محصولات مختلف در این حوزه افزود: ذرت علوفهای بهعنوان یکی از مهمترین محصولات تابستانه استان، در سطح ۲۴۴۱ هکتار کشت میشود و سالانه ۱۳۵ هزار و ۵۶۲ تن تولید دارد. یونجه نیز که اصلیترین محصول دائمی علوفهای استان به شمار میرود، با ۷۲ هزار و ۸۰۰ هکتار سطح زیرکشت، سالانه بیش از ۶۵۳ هزار و ۲۰۷ تن محصول تولید میکند. سایر محصولات علوفهای نیز در مجموع ۳۲ هزار و ۳۲۰ هکتار زیر کشت رفته و ۳۱۲ هزار و ۱۷۷ تن تولید را به خود اختصاص دادهاند.
نادری با تأکید بر ضرورت توسعه الگوهای کشت اقتصادی و کممصرف بیان کرد: یکی از برنامههای اصلی جهادکشاورزی استان، اجرای طرح تبدیل دیمزارهای کمبازده به کشتهای پربازده علوفهای است. این طرح با هدف افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تأمین خوراک دام، و بهبود مدیریت منابع آب و خاک در حال اجراست و بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم و عملیاتی استان پیگیری میشود.
وی «روز مزرعه علوفهای» را فرصتی برای ارتقای دانش فنی کشاورزان عنوان کرد و افزود: این روز، زمینهای برای معرفی ارقام مقاوم علوفهای، ترویج روشهای نوین آبیاری و بهرهگیری از فناوریهای جدید در مراحل کاشت، داشت و برداشت فراهم میکند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه کشت علوفه و استفاده بهتر از ظرفیتهای اقلیمی و خاکی استان، نیاز دامداریها به خوراک دامی از تولید داخلی تأمین شده و هزینه تولید محصولات دامی کاهش یابد.
