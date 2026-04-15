مهدی حامی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته اکیپ مشترک نظارتی متشکل از کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان، اداره دامپزشکی شهرستان تبریز و اداره کل تعزیرات حکومتی، از یک واحد سردخانه نگهداری مواد خام دامی در شهرستان تبریز بازدید بهعمل آوردند و در جریان این بازدید، مقدار ۷۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد خام دامی غیربهداشتی، تاریخمنقضی و غیرقابل مصرف انسانی کشف و ضبط گردید.
وی گفت: اقلام مکشوفه عمدتاً شامل آلایشات دامی، مرغ کامل و قطعه بندی شده تاریخگذشته بوده که بهدلیل عدم رعایت ضوابط و شرایط بهداشتی، فاقد صلاحیت مصرف انسانی تشخیص داده شد.
حامی افزود: این اقدام در راستای تشدید نظارتهای بهداشتی و برخورد قاطع با متخلفان حوزه نگهداری و عرضه فرآوردههای خام دامی انجام شده و با هرگونه تهدید علیه سلامت عمومی جامعه بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وی افزود: با هماهنگی بهعملآمده با مراجع قضایی و با اخذ دستور مقام قضایی، کلیه محمولههای مکشوفه از چرخه مصرف انسانی خارج و تحت نظارت کارشناسان دامپزشکی بهصورت کاملاً بهداشتی معدومسازی شد.
مدیرکل دامپزشکی استان همچنین بر تداوم بازرسیهای مشترک و تشدید نظارتها بر مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآوردههای خام دامی تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق مراجع ذیربط و یا شماره تلفن ۱۵۱۲ به همکاران دامپزشکی گزارش نمایند.
