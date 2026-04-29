به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اشتغال و بانک‌ها به ریاست مراد ناصری، فرماندار کوهدشت، و با حضور علی امامی‌راد نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستانی، مدیران بانک‌های عامل و نمایندگان بنیادهای علوی و برکت، در سالن اجتماعات فرمانداری کوهدشت برگزار شد.

مراد ناصری، فرماندار کوهدشت امروز با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ رمضان، اظهار داشت: به خود می‌بالیم که امروز سکان هدایت انقلاب در دست رهبری است که در مکتب امام شهیدان پرورش یافته است.

تقدیر از حماسه‌آفرینی‌های مردم در دفاع از وطن

وی ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت امام رضا (ع) و تقدیر از حماسه‌آفرینی‌های هر شب مردم در دفاع از وطن و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، از همراهی و همکاری همه دستگاه‌ها در حوزه تسهیلات اشتغالزایی قدردانی کرد و افزود: روزهای پرکاری را پشت سر گذاشته‌ایم و همچنان در مسیر خدمت به مردم، کار و تلاش ادامه دارد.

فرصت ۳۱ اردیبهشت برای جذب باقیمانده اعتبارات اشتغالزایی

ناصری با تأکید بر ضرورت مدیریت مؤثر در شرایط حساس، تصریح کرد: مدیر موفق، مدیری است که در بحران بتواند فضا را مدیریت کند.

وی ادامه داد: بخشی از اعتبارات اشتغالزایی شهرستان هنوز جذب نشده است و تا ۳۱ اردیبهشت فرصت داریم تا باقیمانده این اعتبارات را جذب کنیم.

فرماندار کوهدشت گفت: مدیران بانک‌های عامل باید در میدان باشند و از این روزهای باقی‌مانده حداکثر بهره را ببرند، چرا که هر لحظه باید در خدمت مردم بود.

خدمت به مردم؛ امری بسیار مهم و اساسی

علی امامی‌راد، نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی، خدمت به مردم را امری بسیار مهم و اساسی توصیف کرد.

وی بیان کرد: دشمن گمان می‌کرد اگر امام شهیدمان و برخی فرماندهان و دانشمندان به شهادت برسند، این نظام از بین می‌رود؛ در حالی که امام راحل بنیانگذار انقلاب اسلامی، حاکمیتی را بنیان گذاشت که قائم به شخص نیست و همین موضوع باعث ناکامی دشمن و شکست توطئه‌ها شد.

شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در میدان

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس با اشاره به تحولات منطقه و جهان افزود: امروز دنیا می‌داند آمریکا و رژیم صهیونیستی در میدان شکست خورده‌اند.

وی ادامه داد: ترامپ همه کارت‌های خود را رو کرده است، اما رزمندگان مقتدر ایران درس عبرت جدی به دشمن دادند.

امامی‌راد یادآور شد: تنها راه باقی‌مانده برای ترامپ، ایجاد دودستگی و اختلاف است؛ راهی که آن هم با حضور پرشکوه مردم و ملت عزیز در میادین و خیابان‌ها خنثی شده و مردم فتنه را خاموش کرده‌اند.

تأکید بر جذب کامل اعتبارات اشتغالزایی و همکاری بانک‌ها

در این نشست، بر تسریع در جذب کامل اعتبارات اشتغالزایی تا پایان اردیبهشت، همکاری جدی بانک‌های عامل، و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی برای ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار در شهرستان کوهدشت تأکید شد.