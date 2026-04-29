به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن استان گیلان، با اشاره به بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ اظهار کرد: تاکنون بیش از ۴۵ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده در سراسر کشور تعمیر و بازسازی شده و به مردم تحویل داده شده است.

وی با بیان اینکه مجموع واحدهای آسیب‌دیده حدود ۹۵ هزار واحد است، افزود: این واحدها بر اساس میزان خسارت به چهار دسته تخریب کامل، نیازمند مقاوم‌سازی، تعمیرات اساسی و خسارات جزئی تقسیم می‌شوند که بیشتر آنها در مناطق روستایی قرار دارند.

روحانی‌نژاد با اشاره به روند بازسازی در استان گیلان تصریح کرد: در شهرستان‌های بندرانزلی، آستانه اشرفیه و برخی روستاهای اطراف، عملیات تعمیر واحدهای مسکونی و اماکن کسب‌وکار با تأمین اعتبارات لازم آغاز شده و با سرعت مطلوبی پیش می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن با تأکید بر حمایت دولت و همکاری استانداری‌ها خاطرنشان کرد: اعتبارات لازم برای بازسازی تأمین و در اختیار مردم قرار گرفته است و در برخی موارد امکان افزایش طبقات واحدهای مسکونی نیز فراهم شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به تلاش دشمنان برای تضعیف اراده ملت ایران اشاره کرد و گفت: دشمنان با بهره‌گیری از جنگ سخت، نرم و ترکیبی تلاش کردند نظام را به عقب‌نشینی وادار کنند، اما مردم با بصیرت و ایمان خود تمام توطئه‌ها را خنثی کردند.

روحانی‌نژاد نقش نسل جوان را در عرصه رسانه‌ای حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: نسل Z با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی، روایت حقیقی از وقایع کشور را به جهانیان منتقل کرد و در این میدان نیز پیروز شد.

رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن در پایان با اشاره به تداوم گفتمان مقاومت در جهان خاطرنشان کرد: امروز ایران به عنوان نماد ایستادگی در برابر ظلم و استکبار شناخته می‌شود و برخلاف ادعای دشمنان، نه تنها ایران منزوی نشده، بلکه همدلی ملت‌های مسلمان با جمهوری اسلامی افزایش یافته است.