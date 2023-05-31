نوسازی بالغ بر ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد روستایی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسین روحانی نژاد سه شنبه شب در نشست خبری اظهار داشت: با سفر به استان طی سه روز از نزدیک فعالیت‌های بنیاد مسکن را مشاهده و در خصوص این فعالیت‌ها با مردم منطقه گفت‌وگو کردیم.

وی بنیاد انقلاب اسلامی را یادگار امام دانست و پس از دو ماه بعد از پیروزی انقلاب با افتتاح حساب ۱۰۰ امام شکل گرفت.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به اینکه یکی از فعالیت‌های بنیاد در مناطق روستایی اجرای طرح هادی است، گفت: این طرح مشابه طرح تفصیلی در شهرها بوده که برای مشخص شدن محدوده شهرها و کاربری‌های مختلف اجرا می‌شود.

روحانی نژاد ادامه داد: جامعه هدف این طرح روستاهای بالای ۲۰ خانوار بوده که خوشبختانه مطالعات طرح هادی در تمامی ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار کشور انجام شده و همچنین انجام این مطالعات برای روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار صورت می‌پذیرد.

وی یادآور شد: تاکنون طرح هادی برای ۲۲ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار کشور اجرا شده است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با بیان اینکه یکی از اقدامات بنیاد مسکن در محیط روستایی سنددار کردن املاک روستایی است، بیان داشت: خوشبختانه تاکنون حدود ۶۰ درصد مسکن‌های روستایی سنددار شده و بنیاد مسکن برای سنددار کردن واحدهای مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نیز با سازمان ثبت اسناد همکاری دارد.

روحانی نژاد از نوسازی بالغ بر ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد در مناطق روستایی از مجموع ۵ میلیون ۴۰۰ هزار واحد مسکونی که وجود دارد خبر داد و افزود: در حال حاضر ۵۲ درصد واحدهای روستایی کشور نوسازی شده و مابقی بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته که سالانه نوسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار بنیاد بوده تا افق ۱۴۱۰ به اتمام می‌رسد.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور یادآور شد: بنیاد مسکن در اجرای طرح‌های مختلفی که در روستاها دنبال می‌کند به بافت‌های با ارزش روستایی توجه کرده و سعی در مراقبت و حفاظت از آن دارد که در همین راستا روستاهایی که می‌توانند هدف گردشگری باشند با همکاری میراث فرهنگی بازسازی می‌شوند.

روحانی نژاد با اشاره به اینکه ساخت مسکن محرومان جزو اولویت‌های کاری بنیاد مسکن است، اضافه کرد: در این راستا شبکه‌های مردمی تحت عنوان انجمن خیران مسکن ساز شکل گرفته که تاکنون ۲۲ هزار واحد مسکونی توسط این انجمن‌ها با کمک بنیاد برای محرومان ساخته شده است.

وی از مردم خواست تا برای ساخت مسکن محرومان با کمک به حساب ۱۰۰ امام و یا واگذاری زمین به این منظور با بنیاد و انجمن خیران مسکن ساز هکاری کنند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با بیان اینکه بنیاد مسکن برای کمک به دولت برای اجرای پروژه‌های مسکن همکاری دارد، افزود: در طرح نهضت ملی مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخت سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکن در دستور کار خود قرار داده که ۲۰۰ هزار واحد را در شهرها و ۲۰۰ هزار واحد را در روستاها می‌سازد.

روحانی نژاد ادامه داد: در حال حاضر ۱۲۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در شهرهایی که زمین تحویل بنیاد شده در حال ساخت است.

وی بازسازی واحدها و مکان‌های آسیب دیده از بلایای طبیعی را از مأموریت‌های مهم بنیاد مسکن برشمرد و گفت: تاکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد آسیب دیده از بلایای طبیعی در کشور بازسازی شده است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور بیان داشت: پرداخت اعتبارات معیشتی، اعتبارات برای اجاره خانواده‌های آسیب دیده از بلایای طبیعی و همچنین کمک‌های بلاعوض و تسهیلات از جمله اقدامات بنیاد برای کمک به آسیب دیدگان است.

روحانی نژاد با بیان اینکه فعالیت بنیاد مسکن بدون مطالعه صورت نمی‌گیرد و تنها پژوهشکده مطالعه سوانح مربوط به بنیاد می‌باشد که آخرین یافته‌های دانشگاه‌ها و مراکز علمی در این پژوهشکده به‌کارگیری می‌شوند تا کارها را به نحو شایسته‌ای پیش رود.