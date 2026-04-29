۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

بازسازی دانشگاه‌های آسیب دیده از جنگ از محل اعتبار مالیاتی

بازسازی و تجهیز دانشگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ رمضان از محل اعتبار مالیاتی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حسین افشین معاون علمی رئیس‌جمهور در نشست مشترک با وزیر امور اقتصاد اظهار کرد: در صورتی که یک شرکت بزرگ در دانشگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، سرمایه‌گذاری و ظرفیتی ایجاد کند، هزینه‌کرد بخش خصوصی به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب می‌شود.

وی اظهار کرد: زیرساخت‌های فناورانه آسیب‌دیده دانشگاه‌ها در جنگ اخیر کشور همگی در زمره زیرساخت‌های با سطح فناوری بالا و مصداق ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان هستند، از این نظر معاونت علمی آماده است تا از این ظرفیت بزرگ برای بازسازی زیرساخت‌های فناورانه آسیب‌دیده دانشگاه‌ها استفاده کند.

سید علی مدنی‌زاده نیز خاطرنشان کرد: ظرفیت اعتبار مالیاتی بند «ت» به عنوان کمک غیرمستقیم دولت برای سرمایه‌گذاری در احیا زیرساخت‌های فناورانه دانشگاه‌ها است.

وی گفت: اعلام آمادگی معاونت علمی در فعال کردن این امکان قانونی برای تجهیز و بازسازی دانشگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ رمضان امری شایسته تقدیر است.

    • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      حمله به دانشگاهای ایران غیر قانونی ،غیر انسانی وغیر اخلاقی وجنایت جنگی بود وخدا به حساب اعمالشون برسه

