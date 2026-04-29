به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست، ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از پلمب ۲ واحد مرغ‌فروشی متخلف در شهرستان خرم‌آباد به دلیل تخلفات بهداشتی خبر داد.

وی گفت: این دو واحد مرغ‌فروشی به دلیل تخلفات بهداشتی و به دستور مقام قضایی پلمب شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان لرستان تصریح کرد: سلامت محصولات عرضه‌شده در واحدهای صنفی، خط قرمز دامپزشکی استان است.

زبردست یادآور شد: این واحدهای مرغ‌فروشی به دلیل رعایت نکردن استانداردهای بهداشتی در نگهداری و عرضه محصولات، مورد شکایت شهروندان و بررسی توسط بازرسان دامپزشکی قرار گرفته بودند.

وی افزود: پس از بررسی‌های لازم و تأیید تخلف، حکم پلمب آنان صادر و اجرا شد.

مدیرکل دامپزشکی لرستان تأکید کرد: صیانت از سلامت مردم و امنیت غذایی، اولویت اصلی این نهاد است و با هرگونه تخلف بهداشتی در واحدهای تولیدی و توزیعی بدون اغماض برخورد خواهد شد.

زبردست ادامه داد: بازرسان دامپزشکی لرستان به صورت مستمر از مرغ‌فروشی‌ها، قصابی‌ها و سایر واحدهای مرتبط با فرآورده‌های خام دامی بازرسی می‌کنند.

وی گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را به سامانه این سازمان گزارش دهند.