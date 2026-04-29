به گزارش خبرنگار مهر، طاهر روحی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان اهر با تقدیر از تلاش های اعضای این ستاد، اظهار کرد: تعامل، هماهنگی و همکاری مطلوب دستگاه های اجرایی، نظارتی و امنیتی شهرستان در ایام جنگ، زمینه ساز حفظ آرامش بازار و تأمین نیازهای مردم شد.
وی افزود: با مدیریت مناسب و حضور میدانی مسئولان، بازار شهرستان اهر در شرایط حساس روزهای جنگ بدون تنش اداره شد و هیچ گونه کمبود محسوس در حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی احساس نشد.
روحی با اشاره به روحیه مردم شهرستان اهر گفت: با شناختی که از مردم این شهرستان دارم، اطمینان دارم آنان با اخلاق مداری، مهمان نوازی و همراهی همیشگی خود، پذیرای میهمانان و مسافران بودهاند و همچون گذشته در کنار مسئولان برای عبور از شرایط دشوار ایستادند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به تحولات منطقهای و تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: یقین داریم پیروزی نهایی در این نبرد از آنِ مردم ایران خواهد بود.
وی ادامه داد: در این جنگ، هیمنه پوشالی آمریکا و اسرائیل شکسته شد و اقتدار، توانمندی و انسجام ملت ایران بیش از گذشته در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشته شد.
روحی در پایان تأکید کرد: وحدت ملی، همراهی مردم و مدیریت منسجم مسئولان، مهم ترین سرمایه کشور در عبور از بحرانها و حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی است.
