۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

روحی: آرامش بازار در روزهای جنگ حاصل همدلی دستگاه‌ها و مردم بود

تبریز- معاون اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه آرامش بازار در روزهای جنگ حاصل همدلی دستگاه‌ها و مردم بود، گفت: در ایام جنگ هیچ کمبودی در بازار احساس نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر روحی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان اهر با تقدیر از تلاش‌ های اعضای این ستاد، اظهار کرد: تعامل، هماهنگی و همکاری مطلوب دستگاه‌ های اجرایی، نظارتی و امنیتی شهرستان در ایام جنگ، زمینه‌ ساز حفظ آرامش بازار و تأمین نیازهای مردم شد.

وی افزود: با مدیریت مناسب و حضور میدانی مسئولان، بازار شهرستان اهر در شرایط حساس روزهای جنگ بدون تنش اداره شد و هیچ‌ گونه کمبود محسوس در حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی احساس نشد.

روحی با اشاره به روحیه مردم شهرستان اهر گفت: با شناختی که از مردم این شهرستان دارم، اطمینان دارم آنان با اخلاق‌ مداری، مهمان‌ نوازی و همراهی همیشگی خود، پذیرای میهمانان و مسافران بوده‌اند و همچون گذشته در کنار مسئولان برای عبور از شرایط دشوار ایستادند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: یقین داریم پیروزی نهایی در این نبرد از آنِ مردم ایران خواهد بود.

وی ادامه داد: در این جنگ، هیمنه پوشالی آمریکا و اسرائیل شکسته شد و اقتدار، توانمندی و انسجام ملت ایران بیش از گذشته در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشته شد.

روحی در پایان تأکید کرد: وحدت ملی، همراهی مردم و مدیریت منسجم مسئولان، مهم‌ ترین سرمایه کشور در عبور از بحران‌ها و حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی است.

