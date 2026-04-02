نوین:دشمنان ملت ایران علم و دانش ما را هدف قرار گرفته اند

به گزارشخبرنگار مهر،علیرضا نوین عصر روز پنج شنبه با حضور در روستای دیزج امیرمدار شهرستان اسکو ضمن بازدید از محل ترور دانشمند کشورمان شهید حسین ذکی با خانواده والامقام این شهید دیدار کرد.
وی با تمجید از روحیه مقاومت و ایثار مادر بزرگوار شهید روحیه بلای مادری که میگوید ذکی، خاطرنشان شد: اینکه مادر شهید تصریح میکند علاوه بر حسین حاضر است ۶ فرزند دیگرش را قربانی اسلام، انقلاب و وطن کند همان روحیهای است که در محاسبات دشمن نمیگنجد.
نوین تاکید کرد: شاگردان شهید ذکی ادامه دهنده راه او خواهند بود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو تصریح کرد:حسین پاسداری بود که از دبیرستان امام حسین سپاه تبریز پرورش یافت و با کسب رتبههای برتر، در دانشگاه امام حسین در سطح جانشینی شهید فخریزاده مشغول فعالیت شد.
وی بیان داشت: او دانشمندی از جمع دانش آموختگان شهیید هستهای "مجید شهریاری " بود که خدمات بسیاری در تولید علم و قدرت ارائه کرد. یادمان نرفته است که امام شهیدمان فرمودند دشمن صهیونی علم و ایمان ملت ما را نشانه گرفته است.
گفتنی است شهید ذکی یکی از دانشمندان گمنام در کشور و استان و حتی روستای کوچک خود است که بینشان در تولید دانش فعال بود. دشمنان از مسیر زمینی تهران به تبریز درصدد ترور او بودند و نهایتا به همراه دختر و مادر همسرش به شهادت رسید و همسرش گرامیاش مجروح گردید.
