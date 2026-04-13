دیدار با خانواده شهدای تجاوزات آمریکایی-صهیونی در مرند و یامچی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تجاوزات ددمنشانه اخیر جبهه آمریکایی-صهیونیستی، علیاکبر سلمانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی، به همراه عبدالرزاق میراب مشاور و نماینده تامالاختیار استاندار در امور ایثارگران و یونس بابازاده رئیس اداره بنیاد شهید مرند،عصر دوشنبه با بازماندگان و والدین این لالههای بهخونخفته دیدار و گفتگو کردند.
در شهرستان مرند، مسئولان با حضور در منزل شهید والامقام «یعقوب ملکی» از حماسه و فداکاری بینظیر وی تجلیل کردند؛ دلاورمردی که در همان روز نخست این تجاوزات کینهتوزانه، در تهران شجاعانه سینه سپر کرد و به کاروان سیدالشهدا (ع) پیوست.
این هیئت همچنین با حضور در شهر یامچی، در برابر عظمتی بیبدیل و غمی جانسوز ادای احترام کردند؛ حضور در منزل شهیدان سرافراز «اسماعیل روحی» و همسر مکرمهاش «مریم سبحانی». خانوادهای که در حملات وحشیانه جبهه استکبار، به همراه دو فرزند دستهگل خود، «مهدی» و «پانیذ»، همگی با هم آسمانی شدند و تابلویی ماندگار و بینظیر از شهادت خانوادگی را در تاریخ مقاومت آذربایجان به ثبت رساندند.
در پایان این دیدارها، با اهدای لوح سپاس، از صبر زینبی و استقامت پولادین خانوادههای این شهدای گرانقدر عرصه مقاومت قدردانی به عمل آمد.
