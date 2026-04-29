به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست «شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی» استان همدان در سال جدید، صبح چهارشنبه به ریاست محمدیمهر رئیس کل دادگستری استان و با حضور نجفی دادستان عمومی، اسحاق شهبازی رئیس بازرسی کل استان، سید مسعود حسینی شهردار همدان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و جمعی از مدیران ارشد اجرایی برگزار شد.
این جلسه که با هدف پیگیری مصوبات پیشین و بررسی چالشهای زمینخواری و حقوق عامه تشکیل شده بود، با اتخاذ تصمیمات قاطع و تعیین ضربالاجلهای قانونی همراه بود.
در ابتدای این نشست، محمدیمهر با تاکید بر لزوم انضباط حقوقی در نهادهای دولتی اظهار کرد: تمامی مراکز و دستگاههای دولتی مکلف هستند در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در حوزه اراضی اقدام کرده و برای تمامی املاک تحت تولیت خود، سند تکبرگ (کاداستر) دریافت کنند.
وی افزود: مدیران باید در انجام امور محوله کوشا و پیگیر باشند چرا که شفافیت در مالکیت اراضی ملی، اصلیترین راهکار برای کوتاه کردن دست متصرفان و سودجویان از بیتالمال است.
بهانهتراشی امنیتی برای تعطیلی خدمات عمومی ممنوع
دادستان همدان نیز در این جلسه با نگاهی صریح به مسائل جاری، به موضوع تداوم خدماترسانی به شهروندان پرداخت.
عباس نجفی تاکید کرد: امورات استان که مستقیماً با زندگی و معیشت مردم در ارتباط است، به هیچ عنوان نباید به بهانه شرایط پس از جنگ یا ملاحظات مشابه رها شود و ما در هر دستگاهی که هستیم موظفیم با قاطعیت به وظایف خود عمل کنیم.
وی با تبیین مرزهای قانونی تصمیمگیری بیان کرد: تنها مجموعهای که صلاحیت دارد درباره توقف یا تغییر روند یک پروژه با توجیهات امنیتی تصمیمگیری کند، شورای تأمین استان یا شهرستان است لذا هیچ مدیری حق ندارد به صورت خودسرانه و با بهانههای واهی، مطالبات مردم را معطل بگذارد.
پرونده رودخانه «فقیره» روی میز شورای بیتالمال
بخش مهمی از این نشست به بررسی وضعیت بحرانی رودخانه «فقیره» اختصاص یافت. دادستان همدان با انتقاد از وضعیت فعلی، خواستار تعیین تکلیف فوری این رودخانه شد و شهرداری همدان را مکلف کرد تا وظایف خود را در این حوزه در اسرع وقت به انجام برساند.
اسحاق شهبازی، رئیس سازمان بازرسی استان همدان، با تعیین یک بازه زمانی مشخص، اعلام کرد: وضعیت رودخانه فقیره باید حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تعیین تکلیف نهایی شده و گزارش اقدامات به سازمان بازرسی و شورا ارائه شود.
شهردار همدان نیز در پاسخ به مطالبات مطرح شده، ضمن تشریح برنامههای این مجموعه، بیان کرد: با همکاری شرکت آب منطقهای استان و تعیین مشاور متخصص، راهکارهای اجرایی برای رفع چالشهای این رودخانه در حال تدوین است تا این معضل دیرینه به صورت کارشناسی برطرف گردد.
صدور سند برای بیش از ۱۵۰۰ هکتار از اراضی رودخانهای
موسوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک استان همدان در ادامه به ارائه گزارشی از پیشرفت طرح کاداستر پرداخت و گفت: تاکنون برای یک هزار و 505 هکتار از اراضی بستر رودخانههای استان سند مالکیت صادر شده است.
وی همچنین خطاب به مدیران اداره منابع طبیعی تاکید کرد: تمامی اسناد و مدارکی که در دسترس آن مجموعه است برای تطبیق و طی فرآیندهای قانونی به اداره ثبت اعلام شود تا نسبت به صدور مجدد و اصلاح اسناد اقدام گردد.
در پایان این نشست، مقرر شد دبیرخانه شورا به صورت مستمر بر روند اجرای مصوبات، بهویژه در حوزه صدور اسناد تکبرگ و ساماندهی رودخانههای شهری نظارت داشته و با دستگاههای مستنکف برخورد قانونی صورت گیرد.
نظر شما