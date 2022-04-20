ظرف دو ماه آینده حریم شهر تهران مشخص شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی در نخستین جلسه دبیرخانه شورا در سال جاری با اشاره به تاکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر اینکه طرح حدنگار (کاداستر) در مورد همه اراضی ملی تا پایان اردیبهشت ماه اجرایی شود؛ از دستگاه‌های متولی اراضی در استان خواست نقشه‌های اراضی را در اختیار اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران قرار دهند تا اقدامات لازم نسبت به اجرای طرح کاداستر تا پایان اردیبهشت ماه انجام شود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح کاداستر در استان تهران نسبت به سایر استان‌ها پیشرفت زیادی نداشته است؛ اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان را مکلف کرد اجرای این طرح را در مورد اراضی ملی استان تهران تا پایان اردیبهشت ماه پیگیری کنند.

دادستان تهران با ورود به موضوع تداخل حریم‌ها و مشخص نبودن حریم‌های شهری و روستایی در استان تهران و بویژه کلان شهر تهران تصریح کرد: مشکل تداخل حریم‌ها در استان تهران نسبت به سایر استان‌ها حادتر است و همین مسئله موجب سو استفاده زمین خواران شده و باعث می‌شود که نسبت به اراضی ملی و زمین‌های کشاورزی تعرض شود.

وی دبیرخانه شورا را مکلف کرد با کمک همه دستگاه‌ها در استان تهران، ظرف یک هفته قرارگاه عملیاتی جلوگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران تشکیل شود و علاوه بر آن همه ادارات مکلف شوند قرارگاه عملیاتی ویژه اجرای طرح کاداستر را تشکیل دهند.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران به اهمیت تشکیل گشت‌های مشترک با هماهنگی شورای حفظ حقوق بیت المال و حضور همه دستگاه‌های متولی برای نظارت بر اراضی و منابع طبیعی تأکید کرد و اظهار داشت: دستگاه‌های عضو شورا باید در حفاظت از اراضی و منابع طبیعی تعامل صد در صدی داشته باشند و با ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک و اجرای گشت‌های نظارتی مشترک در برخورد با جرایم و تخلفات به صورت هماهنگ عمل کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای ورود سازمان‌های متولی در جهت حراست از حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، بسیاری از موارد نیازی به دستور مقام قضائی ندارد؛ تأکید کرد: رویه اشتباهی ایجاد شده که حتماً باید دستور مقام قضائی وجود داشته باشد در حالی که در بسیاری از موارد دستگاه‌های متولی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی می‌توانند رأساً برای برخورد با تخلفات اقدام کنند.

دادستان تهران با اشاره به تبعات اجتماعی و هزینه‌های سنگین اجرای برخی احکام رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی بر اساس شرح وظایف و اختیارات قانونی خود باید با برخورد قانونی در بدو امر مانع ایجاد تصرفات و انجام ساخت و سازهای غیرمجاز شوند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های متولی باید با اعمال نظارت به موقع از ساخت و سازهای غیرمجاز و درختکاری به منظور تصرف غیرقانونی جلوگیری کنند، تأکید کرد: این اتفاقات در حوزه کاری هر کدام از دستگاه‌ها مشاهده شود، به عنوان ترک فعل مورد تعقیب قرار می‌گیرند.

نظارت بر تغییر غیرمجاز کاربری زمین‌های کشاورزی، استفاده از سامانه‌های هوشمند نظارتی و تعیین تکلیف مالکیت اراضی شهری توسط اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران از دیگر نکات مورد تأکید دادستان تهران در نخستین جلسه دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران در سال جاری بود.