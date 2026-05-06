۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

دستاوردهای حوزه حدنگاری کشور مرهون رهنمودهای امام شهید انقلاب است

یزد - معاون رئیس‌قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موفقیت‌های امروز کشور در حوزه اسناد و مالکیت را مرهون نگاه رهبر شهید انقلاب دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی صبح چهارشنبه در مراسم اهدای اسناد مالکیت به مردم در استان یزد اظهار داشت: رهبر شهید انقلاب اهتمام ویژه‌ای به مقوله تثبیت مالکیت و توسعه اسناد در کشور داشتند.

وی موفقیت‌های امروز کشور در حوزه اسناد و مالکیت را مرهون نگاه رهبر شهید انقلاب دانست و بیان کرد: امام شهید انقلاب، می‌فرمودند اگر می‌خواهید جلوی زمین‌خواری و کوه‌خواری گرفته شود قانون حدنگار، در کشور اجرایی شود و متر به متر مالکیت اراضی مشخص شود.

بابایی با بیان اینکه پس از سفر پربرکت رئیس قوه قضائیه به استان یزد، شاهد برطرف شدن بسیاری از معضلات صدور اسناد ثبتی در این استان بودیم گفت: حل معضلات ثبتی را نیازمند ارتباطات بین‌دستگاهی است که این امر بین دستگاه‌ها در یزد به خوبی پیش می‌رود.

وی در خصوص ارتباط بین دستگاهی تأکید کرد: اجرای قانون الزام که شش وزارتخانه و هشت دستگاه در آن فعال هستند، نشان‌دهنده اهمیت کار بین‌بخشی است و باید برای تدوام اقدامات به این بخش اهتمام داشت.

در این مراسم، بیش از ۱۱ هزار سند بزرگ مالکیتی شامل اسناد اراضی زراعی، موقوفات، مدارس، مساجد، واحدهای آپارتمان و نیز سند بزرگترین کاریزبوم ملی کشور به مردم و نهادهای متولی تحویل داده شد.

