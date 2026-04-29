پیشکسوت نامدار و چهره‌ ماندگار بسکتبال ایران تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد عنایت‌الله آتشی، چهره ماندگار بسکتبال ایران در سالن شیخ الاسلامی مجموعه ورزشی حیدرنیا با حضور محمد شروین اسبقیان، محمود خسروی‌وفا رئیس کمیته ملی المپیک، جواد داوری رئیس فدراسیون، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، خانواده محترم مرحوم، مسئولیت، جمعی از پیشکسوتان، بازیکنان، داوران و مربیان و جامعه بسکتبال ایران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال، ضمن خوشامدگویی به حاضران، از ویژگی‌های اخلاقی و جایگاه ارزشمند زنده‌یاد آتشی صحبت کرد. سپس رضا مشحون از پیشکسوتان بسکتبال ایران، با مرور سال‌های آشنایی خود با آن مرحوم، به دوران قهرمانی، مدیریت و نقش اثرگذار او در توسعه بسکتبال کشور اشاره کرد و گفت آتشی پس از سال‌ها حضور در خارج از کشور، دانش و تجربه خود را در اختیار نسل امروز قرار داد.

در ادامه این مراسم که با حضور مهران و مهراد آتشی فرزندان آن مرحوم برگزار شد، دکتر علی تاجرنیا رئیس هیئت‌مدیره باشگاه استقلال پشت تریبون قرار گرفت. وی با اشاره به دیدارهای خود با زنده‌یاد آتشی گفت: اگرچه مدت زیادی از حضورم در استقلال نمی‌گذرد، اما در همین مدت توفیق عیادت ایشان را داشتم و در یکی از دیدارها، دقایق طولانی درباره روز تاریخی انتخاب نام استقلال صحبت کردند. ما مدیون ایشان هستیم.

تاجرنیا همچنین افزود: در جشن هشتادسالگی باشگاه نیز حضور ایشان برای ما افتخار بزرگی بود. ایشان نیازی به دعوت ما نداشتند، بلکه این ما بودیم که به حضورشان نیاز داشتیم تا بگوییم بزرگ بسکتبال ما، نام باشگاه ما را شما بر این مجموعه گذاشتید و اگر امروز استقلال پابرجاست و علی تاجرنیا حضور دارد، ریشه در همان تصمیم تاریخی دارد.

در ادامه مهدی واعظی سرپرست امور رسانه‌ای باشگاه استقلال، متنی احساسی در ستایش شخصیت و خدمات زنده‌یاد آتشی قرائت کرد. در پایان نیز پس از اقامه نماز میت، پیکر آن مرحوم بر دوش حاضران در سالن مجموعه حیدرنیا تشییع و سپس برای خاکسپاری به قطعه نام‌آوران بهشت زهرا (س) منتقل شد.