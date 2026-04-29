جلوگیری از هدررفت ۱۷۲ لیتر بر ثانیه آب در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاری‌فر اظهار کرد: در راستای مدیریت بهینه منابع آبی و کاهش اتلاف آب در شبکه توزیع، اقدامات مؤثری در استان همدان به ثمر نشسته و اجرای پروژه‌های اصلاح و بازسازی شبکه توزیع و انتقال آب، شناسایی انشعابات غیرمجاز، نشت‌یابی و تعویض کنتورهای فرسوده، منجر به کاهش چشمگیر هدررفت آب در این استان شده است.

وی افزود: این اقدامات شامل اصلاح بیش از ۴۶ کیلومتر شبکه توزیع، بازسازی بیش از ۱۴ کیلومتر از خطوط انتقال، شناسایی پنج هزار و ۷۰ فقره انشعاب غیرمجاز، نشت‌یابی بیش از ۵۴ کیلومتر از خطوط انتقال، تعویض ۳۰۰ رشته انشعاب فرسوده، استانداردسازی ۲ هزار و ۶۰۱ انشعاب فرسوده، تعویض ۱۳ هزار و ۵۵۴ کنتور فرسوده، نشت‌یابی ۹۱۳ کیلومتر شبکه توزیع و ۱۵۸ هزار و ۶۵۰ رشته انشعاب بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان بیان کرد: این تلاش‌ها در مجموع منجر به کاهش حدود ۱۷۲ لیتر بر ثانیه در هدررفت آب شبکه توزیع استان همدان شده است.

وی با بیان اینکه ۲۶ درصد از آب شرب تولیدی در استان همدان، درآمدی برای شرکت آب و فاضلاب ندارد، یادآوری کرد: از این میزان، ۱۱ درصد مربوط به هدررفت واقعی (ناشی از نشتی، ترکیدگی لوله‌ها و فرسودگی شبکه) و ۱۵ درصد دیگر مربوط به هدررفت غیرواقعی (مصرف بدون درآمدزایی) است و این بخش از هدررفت به معنای اتلاف فیزیکی آب نیست، بلکه شامل آبی است که مصرف می‌شود اما درآمدی برای شرکت‌های آب و فاضلاب ندارد.