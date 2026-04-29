به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمالالدین میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران، روز چهارشنبه در حاشیه افتتاح پروژههای عمرانی شهرستان ورامین و در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک دهه کرامت و سالروز میلاد حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و گرامیداشت روز شوراها و روز کارگر، از رسیدگی ویژه به خسارتهای ناشی از حملات اخیر رژیم صهیونیستی خبر داد.
به گفته آقای میرجعفریان، از همان ساعات ابتدایی حملات، دستگاههای اجرایی استان و شهرستانها هماهنگی لازم را برای مدیریت مشکلات آغاز کردند.
او تأکید کرد: رژیم صهیونیستی بدون توجه به قواعد بینالمللی، حتی مراکز غیرنظامی و مدارس را هدف قرار داد که ضرورت داشت دستگاهها به سرعت وارد عمل شوند.
معاون استاندار تهران افزود: با حضور میدانی دستگاههای اجرایی و پیگیریهای انجامشده، بخش عمدهای از مشکلات در مدت کوتاهی برطرف شد. امروز در بازدید از واحدهای مسکونی و تجاری آسیبدیده در ورامین مشخص شد که بیش از ۷۰ درصد این واحدها ترمیم و بازسازی شدهاند.
او تصریح کرد: برای ۲۰ تا ۳۰ درصد باقیمانده نیز به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تأکید شده است حداکثر طی یک تا دو هفته آینده عملیات بازسازی را تکمیل کند.
میرجعفریان با بیان اینکه روند اجرای پروژههای عمرانی در استان تهران حتی در شرایط خاص جنگی متوقف نشده، گفت: در روزهای سخت جنگ و حتی در ایام آتشبس، اجازه ندادیم پروژههای عمرانی تعطیل شود.
او همچنین از افتتاح پروژههای متعدد فرهنگی، ورزشی و بهسازی معابر شهری در شهرستان قرچک خبر داد و به اجرای پروژههایی در ورامین از جمله احداث معابر شهری، توسعه فضاهای ورزشی، ساختمانهای مدیریت بحران و راهاندازی نیروگاه خورشیدی اشاره کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای مدیریت شهری ورامین، از شهروندان خواست در مصرف آب و انرژی حداکثر صرفهجویی را مدنظر قرار دهند.
