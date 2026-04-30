استاندار کرمانشاه: انرژی خورشیدی راهبرد اصلی عبور از ناترازی برق است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح پنجشنبه در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی بیستون با گرامیداشت روز کارگر و تبریک دهه کرامت، ضمن قدردانی از تلاش کارگران، مدیران و مجموعه صنعت برق استان، نقش این قشر را در توسعه و پیشرفت کشور اساسی و بی‌بدیل عنوان کرد.

وی اظهار کرد: کارگر نماد تلاش، سرزندگی، توسعه، عمران و آبادانی است و چرخ‌های تولید کشور با همت این قشر به حرکت در می‌آید و در حقیقت کارگران، ستون‌های اصلی اقتصاد مقاومتی و خودکفایی ملی هستند.

استاندار کرمانشاه همچنین روز صنعت برق را به فعالان این حوزه تبریک گفت و افزود: صنعت برق در تمام سال‌های پس از انقلاب خدمات گسترده‌ای ارائه کرده و در جریان جنگ رمضان نیز با وجود تهدیدها، همکاران این حوزه با آمادگی کامل در کنار مردم حضور داشتند.

حبیبی با اشاره به شرایط بحرانی و اقدامات انجام شده در آن دوره تصریح کرد: در روزهای حساس، سناریوهای مختلفی برای مدیریت بحران در حوزه برق طراحی شد و همکاران صنعت برق استان نشان دادند که در سخت‌ترین شرایط نیز اجازه ایجاد اختلال در خدمت‌رسانی به مردم را نخواهند داد.

وی ادامه داد: در جریان حملات و آسیب‌های وارد شده به شبکه برق در استان و کشور، نیروهای عملیاتی در کمتر از ۵۰ دقیقه نسبت به رفع مشکلات و بازگرداندن شبکه به حالت پایدار اقدام کردند که این موضوع نشان‌دهنده آمادگی و توان بالای مجموعه است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه جنگ اخیر، جنگ اراده‌ها بود، گفت: دشمن با استفاده از پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی و پشتیبانی‌های گسترده وارد میدان شد اما در برابر اراده ملت ایران و انسجام داخلی شکست خورد.

حبیبی با قدردانی از نقش کارکنان صنعت برق در خدمات‌رسانی به مردم افزود: از سیم‌بانان تا مدیران و کارکنان اداری، همه در این حوزه با تعهد و تلاش شبانه‌روزی در خدمت مردم بودند و این روحیه جای تقدیر دارد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های کلان دولت و برنامه هفتم توسعه، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی مهم‌ترین راهکار برای مدیریت این ناترازی است.

استاندار کرمانشاه گفت: در استان چندین پروژه در حوزه انرژی خورشیدی فعال شده اما هنوز به سطح انتظار نرسیده‌ایم و باید با سرعت و جدیت بیشتری این مسیر دنبال شود.

وی با تأکید بر لزوم حرکت دستگاه‌های اجرایی به سمت استفاده از انرژی خورشیدی افزود: حدود ۳۰ دستگاه اجرایی استان باید از ظرفیت انرژی خورشیدی استفاده کنند و استانداری نیز در این مسیر پیشگام خواهد بود.

حبیبی ادامه داد: تاکنون حدود ۴۰ دستگاه در حال اجرای این طرح هستند و این روند باید با جدیت بیشتری ادامه یابد تا مصرف برق ادارات کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه این طرح‌ها تصریح کرد: هرچند اقداماتی در زمینه شناسایی زمین و آماده‌سازی بسترها انجام شده، اما میزان جذب سرمایه‌گذار هنوز رضایت‌بخش نیست و باید موانع موجود برطرف شود.

استاندار کرمانشاه گفت: شرکت برق منطقه‌ای در این پروژه پیشگام بوده و استفاده از ظرفیت‌های داخلی خود در اجرای نیروگاه خورشیدی، اقدامی ارزشمند و قابل توسعه است.

وی افزود: همچنین طرح‌هایی با مشارکت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و مجموعه‌های اقتصادی وابسته به نهادها در حال اجراست که می‌تواند علاوه بر تولید برق، زمینه اشتغال و درآمدزایی را نیز فراهم کند.

حبیبی در پایان با قدردانی از تلاش مجموعه صنعت برق، مدیران و کارگران، ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند و تسریع در اجرای پروژه‌های انرژی خورشیدی، زمینه تأمین برق پایدار برای بخش خانگی و صنعتی استان بیش از پیش فراهم شود.