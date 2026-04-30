به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی صبح پنجشنبه در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی بیستون با تبریک میلاد امام رضا (ع) و گرامیداشت یاد امام راحل و شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: هرچه از زمان میگذرد، ابعاد شخصیت و مدیریت امام شهید بیش از پیش نمایان میشود و فقدان چنین سرمایهای برای کشور بسیار سنگین است.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور در عرصه بینالمللی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر روحیه مقاومت و حفظ استقلال، در برابر فشارها ایستادگی کرده و همین ایستادگی موجب عزت و اقتدار کشور در سطح جهانی شده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمنان با اهداف مختلفی همچون ایجاد بیثباتی، فشار اقتصادی و شکلگیری اجماع جهانی علیه ایران وارد میدان شدند، اما در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند و این موضوع نشاندهنده قدرت و انسجام ملت ایران است.
رشیدی با بیان اینکه حفظ دستاوردهای میدانی باید در اولویت باشد، تصریح کرد: هرگونه مذاکره باید در چارچوب عزت و اقتدار کشور انجام شود و نباید منجر به عقبنشینی از حقوق ملت یا نادیده گرفتن خون شهدا شود.
وی در ادامه با ورود به موضوع انرژی، گفت: کشور با چالش ناترازی برق مواجه است و یکی از راهکارهای اساسی برای عبور از این وضعیت، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر بهویژه در حوزه انرژی خورشیدی است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به اهداف تعیینشده در برنامههای توسعهای اظهار داشت: قرار بود ظرفیت قابل توجهی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر ایجاد شود، اما در عمل از برنامهها عقب هستیم و این موضوع نیازمند پیگیری جدیتر از سوی وزارت نیرو است.
وی با انتقاد از روندهای اداری موجود افزود: مهمترین مانع در مسیر توسعه این نیروگاهها، بروکراسی پیچیده اداری است که موجب دلسردی سرمایهگذاران بخش خصوصی شده و روند اجرای پروژهها را به تأخیر انداخته است.
رشیدی تأکید کرد: بسیاری از سرمایهگذاران در استان آمادگی دارند در حوزه تولید برق ورود کنند، اما موانع موجود باعث شده پروژهها سالها معطل بماند؛ در حالی که کشور به شدت به این ظرفیتها نیاز دارد.
وی ادامه داد: باید با تسهیل فرآیندها، واگذاری زمین، تأمین تسهیلات و کاهش موانع اداری، زمینه حضور فعال بخش خصوصی را فراهم کنیم تا بتوانیم بخشی از ناترازی برق را جبران کنیم.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه افتتاحشده در بیستون گفت: اجرای این نیروگاه اقدام ارزشمندی است که برای نخستینبار در سطح پستهای انتقال برق کشور انجام شده و نشان میدهد میتوان با مدیریت صحیح، پروژهها را در زمان مناسب به بهرهبرداری رساند.
وی همچنین به برخی پروژههای دیگر در استان اشاره کرد و افزود: انتظار میرود سایر طرحهای در دست اجرا نیز با سرعت بیشتری پیش بروند و دستگاههای مسئول در این زمینه پاسخگو باشند.
رشیدی با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای انرژی در جریان جنگ اخیر تصریح کرد: بخشی از تأسیسات برق و انرژی کشور دچار خسارت شده و این موضوع در آینده میتواند بر وضعیت تأمین انرژی تأثیرگذار باشد، بنابراین لازم است با برنامهریزی دقیق، این خسارات جبران شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش کارگران و عوامل اجرایی پروژه اظهار کرد: احداث این نیروگاه حاصل زحمات نیروهای متخصص و کارگران پرتلاش است و باید از این تلاشها قدردانی شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس همچنین از پیگیریها و حضور میدانی استاندار کرمانشاه در حوزههای مختلف قدردانی کرد و گفت: مدیریت میدانی در شرایط حساس، نقش مهمی در پیشبرد امور و کاهش مشکلات دارد.
رشیدی در پایان ابراز امیدواری کرد با همافزایی میان دستگاههای اجرایی و حمایت از سرمایهگذاری، روند توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در استان شتاب گیرد و بخشی از نیازهای انرژی کشور از این طریق تأمین شود.
