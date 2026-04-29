به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور در اطلاعیهای خطاب به جایگاهداران و بهرهبرداران سراسر کشور، با اشاره به شرایط حاکم بر کشور و افزایش قابل توجه هزینههای جاری جایگاههای CNG، از پیگیریهای انجامشده برای اصلاح کارمزد خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به شرایط حاکم بر کشور و همچنین افزایش قابل توجه هزینههای جاری جایگاههای CNG، پس از برگزاری چندین جلسه کارشناسی در ماههای بهمن و اسفند در خصوص افزایش کارمزد جایگاههای CNG، موضوع افزایش سهم جایگاهها بر اساس اسناد و مدارک ارائهشده جمعبندی و جهت تصمیمگیری نهایی به وزارت نفت ارسال شد.»
انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور در ادامه این اطلاعیه تأکید کرده است: «بهرغم پیگیریهای جدی انجامشده، بهدلیل عدم برگزاری جلسات هیأت وزیران در مقطع فعلی، پیگیریهای لازم در خصوص دریافت مبلغ علیالحساب انجام و درخواست مربوطه به وزارت نفت ارائه شد.»
براساس این اطلاعیه، با همکاری و مساعدت مدیریت طرح CNG و مطابق نامه ارسالی معاونت برنامهریزی وزارت نفت در بخش گاز ایران، مقرر شده است افزایش ۶۰ درصدی کارمزد بهصورت علیالحساب جهت جایگاههای CNG در اسرع وقت پرداخت شود.
بر اساس این گزارش، اوایل هفته ای که گذشت سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور اعلام کرد که افزایش حقالعمل جایگاههای سوخت از اسفند سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است.
وی تأکید کرد با توجه به تورم موجود در کشور و برخی زیانهای این مراکز و نیز ایستادگی موثر همه کارکنان جایگاههای سوخت در طول جنگ اخیر و شرایط گوناگون کشور، لزوم توجه دستگاههای مرتبط با تعیین حق العمل به خواستههای آنها حائز اهمیت بوده و مسئولان وزارت نفت و مجموعه دولت به این مساله واقف هستند.
