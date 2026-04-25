به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن جایگاه داران سوخت کشور، رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور با اعلام این خبر که «افزایش حق العمل جایگاههای سوخت در دستور کار قرار دارد» اظهار کرد: از اسفندماه مساله افزایش حق العمل جایگاههای سوخت را با دقت پیگیری نمودیم و شاهد همراهی مسئولان محترم هستیم و جلسات و مکاتبات انجام شده تا در اسرع زمان ممکن مصوبه لازم توسط هیئت وزیران صادر شود و با توجه به خدمات بی وقفه و شجاعانه این مراکز، شاهد حل مشکلات مالی ایشان نیز باشیم.

وی گفت:با عنایت به تورم موجود در کشور و برخی زیانهای این مراکز و نیز ایستادگی موثر همه کارکنان جایگاههای سوخت در طول جنگ اخیر و شرایط گوناگون کشور، لزوم توجه دستگاههای مرتبط با تعیین حق العمل به خواسته های ایشان حائز اهمیت است ومسئولان وزارت نفت و مجموعه دولت به این مساله واقف هستند، ما نیز همکاری های لازم را داشته ایم تا امسال بتوانیم زودتر از سال قبل شاهد تصویب افزایش حق العمل و نحوه دریافت آن باشیم.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور افزود: تلاش کردیم که امسال توجه ویژه ای به حق العمل گازوییل شود و تبعیض بین حق العمل بنزین و گازوئیل برداشته شود، همچنین میزان افزایش حق العمل در سال ۱۴۰۵ میزان رضایت بخشی برای جایگاهها باشد و انشالله این موارد در مصوبه لحاظ شود تا مشکلات مالی ایشان تا حدودی حل و فصل شود و این اقدامات تقدیر از زحمات ایشان نیز محسوب گردد. لازم به ذکر است در طول ایام دو جنگ تحمیلی اخیر و هم اکنون و در هر شرایطی همه فعالین عرصه سوخت رسانی خصوصا جایگاههای سوخت حتی زیر سایه حملات یک لحظه هم از وظایف خود غافل نشدند و مردانه این سنگر را حفظ کرده اند و قطعا در ادامه مسیر خدمت رسانی با انگیزه بیشتر برای وطن پای کار خواهند بودکه از ایشان صمیمانه سپاسگزاریم.