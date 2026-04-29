۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

محققان ایرانی پاکسازی آلاینده های آب را ارتقا دادند

محققان ایرانی پاکسازی آلاینده های آب را ارتقا دادند

کاتالیست نانویی سرعت پاکسازی آلاینده‌های آب را ۵.۷ برابر بیشتر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس با همکاری محققان اسپانیا و چین، ساختار یک ماده پیشرفته به نام UiO‑۶۶(Ce) را طوری اصلاح کردند که بخش‌های پنهان و غیرفعال آن فعال شود. این تغییر باعث شد ماده بتواند آلاینده مقاومی مثل علف‌کش آترازین را خیلی سریع‌تر و مؤثرتر تجزیه کند.

نسخه اصلاح‌شده این ماده توانست آترازین را ۵.۷ برابر سریع‌تر از حالت معمولی و ۱۷.۷ برابر بهتر از روش ازن‌زنی ساده از بین ببرد. این دستاورد می‌تواند راهی تازه برای تولید کاتالیست‌های نانویی در تصفیه آب باشد و به پاکسازی آلاینده‌های سخت‌تجزیه کمک کند.

