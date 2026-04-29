محققان ایرانی پاکسازی آلاینده های آب را ارتقا دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس با همکاری محققان اسپانیا و چین، ساختار یک ماده پیشرفته به نام UiO‑۶۶(Ce) را طوری اصلاح کردند که بخش‌های پنهان و غیرفعال آن فعال شود. این تغییر باعث شد ماده بتواند آلاینده مقاومی مثل علف‌کش آترازین را خیلی سریع‌تر و مؤثرتر تجزیه کند.

نسخه اصلاح‌شده این ماده توانست آترازین را ۵.۷ برابر سریع‌تر از حالت معمولی و ۱۷.۷ برابر بهتر از روش ازن‌زنی ساده از بین ببرد. این دستاورد می‌تواند راهی تازه برای تولید کاتالیست‌های نانویی در تصفیه آب باشد و به پاکسازی آلاینده‌های سخت‌تجزیه کمک کند.