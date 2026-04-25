به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، احمد حاجی‌نژاد و سمیه حاجی‌نژاد، اعضای هیئت علمی دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای، در این تحقیق با تلفیق فناوری گازی‌سازی هیدروترمال و استفاده از گرمای مازاد در تولید متانول سبز، موفق به کاهش ۷۶.۸ درصدی مصرف انرژی و دستیابی به متانولی با خلوص بیش از ۹۷ درصد در مقیاس نیمه‌صنعتی شدند.

گذار از سوخت‌های فسیلی به منابع انرژی تجدیدپذیر با شتاب چشمگیری در حال پیشروی است. در این راستا، راه‌برد یکپارچه‌ای مبتنی بر گازی‌سازی هیدروترمال (HTG) برای تولید متانول ارائه شده است. به‌دلیل نیاز انرژی قابل‌توجه این فرآیند، امکان ادغام آن با تولید متانول سبز از طریق بهره‌گیری از گرمای اضافی مورد مطالعه قرار گرفت.

شبیه‌سازی و مدلسازی این سامانه با استفاده از نرم‌افزارهای اسپن پلاس و اسپن انرژی آنالایزر انجام شد که ارزیابی عملیاتی از شرایط اجرا و مدیریت و همچنین عملکرد بالقوه این سامانه یکپارچه را ممکن ساخت.

بر پایه شرایط بحرانی مستخرج از ادبیات موضوع، تحلیل حساسیت فرآیند در محدوده دمایی ۴۰۰ تا ۹۰۰ درجه سلسیوس و فشار ۲۳ تا ۳۰ مگاپاسکال انجام گرفت.

نتایج نشان داد که این یکپارچه‌سازی، همراه با بهینه‌سازی انرژی، کاهش چشمگیر ۷۶.۸ درصدی در مصرف انرژی را به‌دنبال دارد.

این سامانه قادر به تولید متانولی با خلوص بالای ۹۷ درصد در مقیاس نیمه‌صنعتی است و گامی مؤثر در پیشبرد فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر به شمار می‌رود.

برای دسترسی به این تحقیق اینجا کلیلک کنید.