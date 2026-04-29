سوسیالیست های پارلمان اروپا خواستار تعلیق توافق همکاری با تل آویو شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، قانونگذاران حزب اتحاد مترقی سوسیالیستها و دموکراتها، با تجمع در داخل ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل، پلاکاردهایی با عنوان «توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل را همین حالا تعلیق کنید!» در دست داشتند و اقدام قاطعتر نهادهای اتحادیه اروپا در قبال تحولات خاورمیانه را خواستار شدند.
این گروه در بیانیهای که همراه با این اعتراض منتشر شد، اعلام کرد که شورای اروپا «باید توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد.»
گروه نامبرده همچنین عکسی از اعتراض را در شبکه اجتماعی «ایکس» به اشتراک گذاشت و اقدامات بیشتر را خواستار شد. در توضیح عکس آمده است: تحریمهای فوری علیه شهرکنشینان خشونتطلب در کرانه باختری. ایجاد یک کشور فلسطینی باید اولویت تزلزلناپذیر اتحادیه اروپا باشد و با بازسازی غزه آغاز شود. اسرائیل باید عملیات نظامی در لبنان را متوقف کند.
توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و رژیم اسرائیل که از سال ۲۰۰۰ لازمالاجرا شده است، چارچوب گفتوگوی سیاسی، تجارت و همکاری بین اتحادیه اروپا و اشغالگران قدس را تعیین میکند.
مسائلی مانند جنگ، نسلکشی رژیم اسرائیل در غزه و تصرف خشونتآمیز و غیرقانونی زمین توسط اشغالگران در کرانه باختری، این سوال را برای بسیاری در این اتحادیه مطرح کرده است که چرا رژیم صهیونیستی باید از امتیاز ترجیحی برخوردار شود.
نظر شما